Зерновая ассоциация просит урегулировать проблему завышения таможенной стоимости комплектующих

Украинская зерновая ассоциация просит Кабинет министров Украины урегулировать проблему завышения таможенной стоимости импортных комплектующих для украинских производителей сельскохозяйственной техники и оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба УЗА.

«Общая сумма безосновательного, необоснованного увеличения органами Государственной таможенной службы Украины таможенной стоимости импортируемых комплектующих и материалов для производственных потребностей за 2019 - 2020 годы может достичь десятков миллионов гривень. Подобные сомнительные и вредоносные решения таможенных органов несут существенное негативное влияние на отечественных товаропроизводителей и экономику страны в целом. Предприятия теряют конкурентоспособность, ведь компании, которые завозят готовую продукцию, импортируют без соответствующего завышения номинальной стоимости и при этом платят меньше налогов, чем производители, которые создают дополнительную стоимость в Украине. Такая ситуация, соответственно, приводит к вынужденному сокращению рабочих мест», - говорится в обращении.

УЗА просит правительство инициировать изменения в законодательство: запретить таможенным органам применять корректировки таможенной стоимости товаров, стоимость которых определена во внешнеэкономическом договоре (контракте) и дополнениях к нему, и указана в таможенных документах. Определить законодательно исчерпывающий перечень товаров, относительно которых таможенные органы могут применять корректировки таможенной стоимости и внедрение четкой процедуры осуществления перерасчета таможенной стоимости товаров.

По информации УЗА, предприятия-производители в результате сомнительных решений на таможне теряют конкурентоспособность. Ведь компании, которые завозят готовую продукцию, импортируют без соответствующего завышения номинальной стоимости и при этом платят меньше налогов, чем производители, которые создают дополнительную стоимость в Украине. Такая ситуация, соответственно, приводит к вынужденному сокращению рабочих мест.

Отмечается, что Украина должна увеличивать инвестиции в реализацию новой сельскохозяйственной техники и строительство новой более качественной сельскохозяйственной инфраструктуры. Это позволит более эффективно использовать земельные ресурсы Украины и увеличивать рентабельность производства аграрной продукции.