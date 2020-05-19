Финансовые новости
- |
- 19.05.20
- |
- 13:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зерновая ассоциация просит урегулировать проблему завышения таможенной стоимости комплектующих
08:05 19.05.2020 |
Украинская зерновая ассоциация просит Кабинет министров Украины урегулировать проблему завышения таможенной стоимости импортных комплектующих для украинских производителей сельскохозяйственной техники и оборудования.
Об этом сообщает пресс-служба УЗА.
«Общая сумма безосновательного, необоснованного увеличения органами Государственной таможенной службы Украины таможенной стоимости импортируемых комплектующих и материалов для производственных потребностей за 2019 - 2020 годы может достичь десятков миллионов гривень. Подобные сомнительные и вредоносные решения таможенных органов несут существенное негативное влияние на отечественных товаропроизводителей и экономику страны в целом. Предприятия теряют конкурентоспособность, ведь компании, которые завозят готовую продукцию, импортируют без соответствующего завышения номинальной стоимости и при этом платят меньше налогов, чем производители, которые создают дополнительную стоимость в Украине. Такая ситуация, соответственно, приводит к вынужденному сокращению рабочих мест», - говорится в обращении.
УЗА просит правительство инициировать изменения в законодательство: запретить таможенным органам применять корректировки таможенной стоимости товаров, стоимость которых определена во внешнеэкономическом договоре (контракте) и дополнениях к нему, и указана в таможенных документах. Определить законодательно исчерпывающий перечень товаров, относительно которых таможенные органы могут применять корректировки таможенной стоимости и внедрение четкой процедуры осуществления перерасчета таможенной стоимости товаров.
По информации УЗА, предприятия-производители в результате сомнительных решений на таможне теряют конкурентоспособность. Ведь компании, которые завозят готовую продукцию, импортируют без соответствующего завышения номинальной стоимости и при этом платят меньше налогов, чем производители, которые создают дополнительную стоимость в Украине. Такая ситуация, соответственно, приводит к вынужденному сокращению рабочих мест.
Отмечается, что Украина должна увеличивать инвестиции в реализацию новой сельскохозяйственной техники и строительство новой более качественной сельскохозяйственной инфраструктуры. Это позволит более эффективно использовать земельные ресурсы Украины и увеличивать рентабельность производства аграрной продукции.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин возобновит работу метро и детских садов с 25 мая, – Шмыгаль
|Закон о «ведении агрессивной войны»: Как украинских командиров хотят заставить не стрелять в ответ
|Башни Банковой. Когда против Ермака взбунтуются его заместители
|Банковская система Украины не работает, – министр экономразвития
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Нельзя продолжать танцы с МВФ». Макар Пасенюк о падении ВВП на 8% и «плане Шмыгаля»
|Цены на нефть с поставкой в июле 19 мая перешли к снижению после нескольких дней уверенного роста
|Автогаз в розничных сетях 19 мая подорожал до 9 грн/л
|Нацбанк выступил против возможности для «Укрпочты» предоставлять банковские услуги
|Рада разблокировала подписание банковского закона, необходимого для новой программы с МВФ
|Банковская система Украины не работает, – министр экономразвития
Это интересно
|Европа привлекла теологов к работе над новым истребителем
|Шпионское ПО на протяжении четырех лет скрывалось в Google Play Store
|Kia представила обновленный Picanto
|Холодильники начнут узнавать нас в лицо: Sony предлагает датчики изображений с ИИ
|Назван самый продаваемый смартфон с ОС Android по итогам первого квартала 2020 года
|У Lexus появится недорогой и очень маленький кроссовер
|Xiaomi представила платежную карту с уникальным кешбеком