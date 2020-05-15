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В Украине насчитали более трех тысяч миллионеров
Доходы, полученные в 2019 году, задекларировали уже более 200 тысяч граждан.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
"Более 200 тысяч налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах подали граждане в течение января - апреля 2020 года. Общая сумма задекларированного дохода составила 32,1 млрд гривень", - говорится в сообщении.
Налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц, самостоятельно определенные к уплате гражданами, составляют 871 млн грн, военного сбора - почти 120 млн гривень.
"Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 3150 граждан, которыми определено к уплате 393 млн грн налога и более 47 млн грн военного сбора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество лиц, получивших доходы свыше миллиона гривень и уже подавших декларации, учтено традиционно в г. Киев - почти 1,2 тыс. человек. Харьковская и Днепропетровская области приютила 278 и 270 миллионеров соответственно.
Наибольшие суммы налоговых обязательств к уплате определены жителями Львовской области - 25 млн грн и г. Киев - 23 млн грн с доходов, полученных за пределами Украины.
В ГНС напоминают, что кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году, продлена до 1 июля 2020 года. Последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах - 30 июня 2020 года.
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