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В Украине могут открыть непродовольственные рынки в ближайшие дни
Кабинет министров в ближайшие два дня разрешит работу непродовольственных рынков в Украине, заявил глава Луганской областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай на встрече с представителями рынков области.
Как передает пресс-служба ОГА, такую информацию Гайдай получил от министра здравоохранения Максима Степанова.
"Сегодня я пообщался с министром здравоохранения Максимом Степановым и он сообщил, что в течение двух дней на заседании Кабинета министров будут внесены изменения в постановление, где слово "агропродовольственные рынки" будет заменено на просто "рынки", - приводит слова Гайдая пресс-служба.
Вопрос открытия непродовольственных рынков обсуждали сегодня в Офисе президента.
"Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", - сказал президент Владимир Зеленский.
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