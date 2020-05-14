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Кабмин разрешил экспорт спирта с 15 мая
22:45 13.05.2020 |
Правительство сократило срок временного ограничения на экспорт этилового спирта и разрешило его экспортировать с 15 мая.
Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в Facebook.
"13 мая решением правительства приняты изменения в постановление КМУ № 1109, которыми разрешено экспортировать спирт этиловый с 15 мая, а не с 1 июня, как было установлено ранее", - говорится в сообщении.
Такое решение принято на основе того, что предприятия спиртовой отрасли способны обеспечить производство спирта в необходимых для Украины объемах, добавили в министерстве.
Кроме того, такое решение разрешает ГП "Укрспирт" производить дезинфекцирующие средства из спирта этилового по упрощенной процедуре, временно установленной Налоговым кодексом Украины на период действия карантина.
Как сообщалось, 23 марта правительство временно ограничило экспорт спирта с целью предотвращения распространения COVID-19 в Украине.
По данным Госстата за январь-февраль 2020 года экспорт спирта этилового составил 1,1 млн литров.
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