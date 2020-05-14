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Раде предлагают погасить 7,9 млрд грн долгов на старом рынке э/э за счет довыпуска ОВГЗ
22:37 13.05.2020 |
Верховной Раде предлагают увеличить расходы и дефицит госбюджета-2020 на 7,9 млрд грн, направив эту сумму на погашение части задолженности, сформировавшейся на оптовом рынке электрической энергии до 1 июля 2019 года.
Соответствующий законопроект №3459 авторства Юрия Камельчука (фракция "Слуга народа") зарегистрирован в Верховной Раде 8 мая с целью обеспечения возможности реализации ранее принятого в первом чтении законопроекта №2386 ("О мерах, направленных на погашение задолженности, которая возникла на оптовом рынке электрической энергии").
Согласно документу, профинансировать этот дефицит предложено за счет довыпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в том числе путем докапитализации "Укрэнерго" и государственных энергогенерирующих компаний.
Так, для погашения задолженности, которая сформировалась в связи с поставкой до 30 апреля 2015 года э/э потребителям на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, предлагается выделить 5 млрд грн, для погашения задолженности за э/э, потребленную госпредприятиями угольной промышленности, - 1 млрд грн.
Помимо того, на оплату долга за э/э, потребленную предприятиями водоснабжения, находящимися/поставляющими услуги на НКТ Донецкой и Луганской областей, намечено направить 1,9 млрд грн через субвенцию этим регионам.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что практическая реализация ранее принятого парламентом проекта закона №2386 нуждается в изменениях в Налоговый кодекс и закон о госбюджете на 2020 год.
Согласно документу, дефицит госбюджета предложено увеличить с 298,4 млрд грн до 306,3 млрд грн, в том числе по общему фонду - с 274,5 млрд грн до 282,4 млрд грн.
Как сообщалось, Верховная Рада 30 апреля приняла за основу законопроект о мерах погашения возникшей до 1 июля 2019 года задолженности на оптовом рынке электрической энергии (№2386), предусматривающий среди прочего докапитализацию НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" за счет выпуска ОВГЗ.
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