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Зеркаль будет курировать суды «Нафтогаза» с Россией
22:26 13.05.2020 |
НАК "Нафтогаз Украины" определился со своими представителями на устных слушаниях, которые состоятся в ноябре 2020 года в Гааге, о размере компенсации за экспроприацию Россией крымских активов компании. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".
Как отметили в пресс-службе, позицию "Нафтогаза" представят директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк при экспертной поддержке советника главы правления "Нафтогаза" Елены Зеркаль.
Кроме того, в рамках трансформации Группа "Нафтогаз" оптимизирует внутреннюю организационную структуру, функционал и обязанности между подразделениями. "Трансформация устраняет дублирование функций, упрощает взаимодействие подразделений, выстраивает структуру, которая повысит эффективность группы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что реструктуризирован ряд функций дивизиона "Интегрированный газ", долгосрочного планирования, рыночных исследований и долгосрочного прогнозирования, корпоративных коммуникаций, общего операционного руководства и тому подобное.
"Аналогично будет реструктурирован функционал исполнительного директора Группы "Нафтогаз"", - сообщили в пресс-службе.
В "Нафтогазе" сообщили, что за операционные и трансформационные процессы, в частности, за внедрение новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализации кросс-функциональных процессов и разработки баз данных процессов отвечает Отто А. Ватерландер - главный исполнительный директор - исполнительный директор по трансформации Группы "Нафтогаз". За взаимодействие с ПАО "Укрнафта" отвечает финансовый директор "Нафтогаза "Питер ван Дрил.
""Нафтогаз" развивает свой стратегический вектор - трансформация группы ради реформирования рынка газа в Украине", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в октябре 2016 года "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство против Российской Федерации. В феврале 2020 года, НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний группы "Нафтогаз" обосновали свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконной экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году - размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 млрд долларов.
Как сообщало РБК-Украина, экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в январе 2020 года была назначена советником главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.
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