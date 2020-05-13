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Кабмин принял решение об открытии пункта пропуска «Шегини» на границе с Польшей
Кабинет министров принял решение об открытии пункта пропуска «Шегини» на границе с Польшей.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.
«Постановление, которое возвращает пункт «Шегини» как пешеходный пункт пропуска для наших и иностранных граждан. В связи с ослаблением карантина у нас возникла такая необходимость», - заявил на заседании министр внутренних дел Арсен Аваков.
Пункт пропуска открывается с даты опубликования постановления.
Как сообщал УНИАН, с 17 марта пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного (для автобусов) сообщения.
На прошлой неделе правительство возобновило грузовое сообщение через государственную границу в пунктах пропуска "Рава-Русская" и "Скадовский морской торговый порт".
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