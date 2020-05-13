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Рада продлила мораторий на проверки бизнеса до окончания карантина
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3329-д во втором чтении и в целом проголосовало 333 народных депутата.
Законом продлено действие налоговых льгот и упрощенных административных процедур до окончания карантина.
В частности, продлен срок неприменения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства с 1 марта по последний календарный день месяца, в котором правительство объявит об окончании действия карантина.
Также продлен срок неначислении пени, мораторий на проведение документальных и фактических проверок, срок действия закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".
Кроме того, законом освобождены от уплаты ЕСВ предприниматели до 31 мая 2020 года.
Законом также уточнен порядок выплат надбавок медикам, задействованным в мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной болезни, налогообложения помощи по частичной безработице на период карантина.
Также до окончания карантина приостанавливается течение сроков, установленных по жалобам налогоплательщиков, по предоставлению контролирующими органами индивидуальных налоговых консультаций в письменной форме, предоставлении налогоплательщиками ответов на запросы контролирующих органов.
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