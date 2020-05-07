Зеленский назначил Саакашвили в Нацсовет по вопросам реформ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, Саакашвили был назначен на должность указом № 169/2020 "Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ", который Зеленский подписал 7 мая.

"Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальной раде реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - отметил Зеленский.

Кроме того, Александр Ольшанский был назначен заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

Отметим, Нацсовет по вопросам реформ был создан в 2014 году. Нацсовет является специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины.

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Напомним, сначала сообщалось, что Саакашвили может получить должность в Кабинете министров. Бывший глава Одесской ОГА заявлял, что Зеленский предложил ему пост вице-премьер-министра по вопросам реформ. Возможное назначение Саакашвили в правительство спровоцировало шквал критики внутри фракции "Слуга народа", а также едва не обернулось международным скандалом с Грузией.

Позже экс-президент Грузии рассказал, что ему предложили занять другую должность вместо вице-премьер-министра. Саакашвили сообщил, что его планируют назначить в Национальный совет по вопросам реформ. Ожидалось, что назначение Саакашвили состоится 6 мая, но решение затянулось.