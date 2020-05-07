В Украине возобновили работу почти 500 рынков

По состоянию на вторник, 5 апреля, в Украине возобновили работу уже 496 рынков.

Об этом говорится на официальном сайте Держпродспоживслужбы.

"По состоянию на 04.05.2020 осуществляли свою деятельность лишь 214 рынков. По состоянию на 05.05.2020 это количество уже составило 496, на этих рынках в течение всего времени работы постоянно присутствовали ответственные специалисты Держпродспоживслужбы", - говорится в сообщении.

В период с 1 по 5 мая по результатам контроля противоэпидемических требований специалисты Держпродспоживслужбы выдали 299 предписаний (предписаний, предложений), составили 28 протоколов, в 152 случаях информировали органы местной власти, в 158 случаях - органы Нацполиции.

При этом за ненадлежащую подготовку к работе в условиях карантина 83 агропродовольственных рынка самостоятельно прекратили свою деятельность (в частности 32 в Киеве) и 5 рынков закрыты по решению органов местной власти.