Украина в апреле сократила на 20% выплавку стали – «Укрметаллургпром»

Украинские металлургические предприятия в апреле текущего года, по оперативным данным, сократили выплавку стали на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

При этом в сообщении объединения "Укрметаллургпром" в четверг в Facebook не приводятся абсолютные данные за 4 мес.-2020.

"В апреле объёмы выплавки стали упали на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с апрелем прошлого года потери составляют минус 27%. Оперативные показатели работы ГМК Украины в апреле 2020 уже завтра будут опубликованы", - констатируется в сообщении объединения.

Как сообщалось, Украина за 4 мес-2019 выплавила 7,489 млн тонн стали. Также сообщалось, что в I кв-2020 выплавка стали снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,342 млн тонн. При этом в марте-2020 метпредприятия Украины произвели 1,560 млн тонн проката (92,1% относительно марта 2019г), 1,789 млн тонн стали (90,9%), 1,750 млн тонн чугуна (95,4%).

Метпредприятия Украины по итогам 2019 года сократили выплавку стали на 1% по сравнению с 2018 годом - до 20,848 млн тонн, выпуск общего проката - также на 1%, до 18,387 млн тонн, выплавка упала чугуна - на 2%, до 20,064 млн тонн.