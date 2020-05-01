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Петрашко объяснил, когда государство будет компенсировать бизнесу проценты по кредитам
22:32 30.04.2020 |
Правительство расширило возможности рефинансирования действующих кредитов бизнеса при условии сохранения рабочих мест и зарплат наемным работникам.
Соответствующие изменения приняты в программу «Доступные кредиты 5-7-9%» на заседании КМУ 29 апреля, сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Мы продолжаем адаптировать нашу основную программу поддержки бизнеса «Доступные кредиты 5-7-9%» под реалии и запросы предпринимателей. Мы решили, что государство поможет предпринимателям сохранять не только свое дело как такое, но и персонал, который задействован в реализации, ведь в большинстве случаев деятельность малого и среднего бизнеса обеспечивается именно людьми и их вкладом в это дело. Мы поможем удержать не только рабочие места, но и достойный уровень оплаты труда », - комментирует новое решение министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Согласно новым изменениям, компенсация ставки по действующим кредитам до 0% будет доступна при условии сохранения не менее 60% фонда оплаты труда и 80% численности персонала по сравнению с состоянием предприятия на 1 марта 2020 года. Это условие должно сохраняться в течение всего срока получения именно этой государственной поддержки. Кроме того, можно будет рефинансировать больший объем кредита, также повышен лимит оборота на группу связанных компаний до 10 млн. евро. Поэтому большее количество предпринимателей сможет использовать эту программу.
Новое постановление также уточнило, что займы на рефинансирование предоставляются при условии отсутствия у предприятия проблемной задолженности по полученным им кредитам в банках Украины по состоянию на 1 марта 2020 года.
Другие возможности программы остаются доступными для предпринимателей.
Программа «Доступные кредиты 5-7-9% "была начата в феврале 2020 года с целью стимулирования развития предпринимательства в Украине путем удешевления инвестиций. Микро- и малый бизнес может получить до 3 млн грн. займа под 5, 7 или 9% ставку для различных целей развития своего дела.
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