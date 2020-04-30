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Заблокированный чартер с заробитчанами все же вылетел в Лондон после скандала
Авиакомпания МАУ получила разрешение на осуществление чартерного рейса с легальными украинскими работниками, вылет которого был заблокирован в среду по требованию правительства.
Рейс PS1117 вылетел из Борисполя ориентировочно в 21:35, с почти 9-часовой задержкой, сообщает "Европейская правда".
Приземление украинского чартера в лондонском аэропорту Хитроу запланировано на 22:30, подтверждает диспетчерская этого аэропорта. "Громадське" также подтверждает отправления рейса - издание разместило видео, снятое одним из пассажиров в салоне самолета.
Вылет рейса удалось разблокировать благодаря медийной огласке. Как сообщалось, в среду авиакомпания МАУ заявила, что ей запретили выполнить рейс с трудовыми мигрантами.
В правительстве, где в последнее время сделали несколько заявлений о нежелании давать разрешение на чартеры с украинскими трудовыми мигрантами, потребовали проведения переговоров со странами, которые захотят пригласить работников.
Политика правительства по этому поводу вызвало жесткую критику и в конце концов вылет был разблокирован уже до конца дня.
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