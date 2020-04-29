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Кабмин взял под контроль выезд украинцев на работу за границу, – Шмыгаль
Кабинет министров будет вести переговоры с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.
Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем канале в Telegram по итогам встречи с послом Европейского Союза в Украине Маати Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.
"Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев", - заявил Шмыгаль.
Премьер добавил, что координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
"По состоянию на сейчас правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии", - добавил Шмыгаль.
Как сообщалось, сегодня власти запретили вылет рейса, который был организован для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за рубежом.
Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Кабинет министров считает, что разрешать выезд за границу для украинских трудовых мигрантов на фоне пандемии "нелогично", хотя Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских работниках.
Напомним, ранее посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в комментарии эстонском изданию ERR рассказал, что Финляндия этой весной планировала привезти работников из Украины, ноукраинское правительство приостановило чартерные рейсы после доставки первых 200 человек в Хельскинки и сезонных работников больше не выпускают за границу.
В свою очередь в Финляндии могут отказаться от украинских сезонных рабочих из Украины после противоречивых заявлений из Киева о том, что Украина стремится "сохранить работников" и "приложит для этого максимум усилий".
Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечали, что работники являются квалифицированной, обученной в Европе рабочей силой и могли бы быть полезными для развития экономики в Украине, поэтому их "надо сохранить".
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