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Кабмин разрешил работать продовольственным рынкам во время карантина, но при условии соблюдения определенных критериев
Об этом в Telegram написал Премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность", - написал Шмыгаль.
Он отметил, что основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении на рынке противоэпидемических требований.
Как сообщалось, 24 апреля Премьер-министр Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. Глава правительства также проинформировал, что стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболеваемости.
С 12 марта правительство ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.
Сейчас карантин в Украине продлен до 11 мая 2020 года.
По состоянию на 9:00 29 апреля в Украине 9 866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.
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