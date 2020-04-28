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Мошенники звонят от имени госслужбы занятости
Во время карантина мошенники звонят соискателям работы, представляются представителями госслужбы занятости и пытаются узнать персональные данные собеседников. Об этом предупреждают в Государственной службе занятости.
Настоящий специалист Госслужбы занятости в телефонном разговоре должен назвать свою фамилию и имя, должность и центр занятости, в котором работает. Он будет обращаться по имени и отчеству, и озвучит другие личные данные соискателя, указанные в заявлении, чтобы подтвердить или скорректировать их. И ни в коем случае не спросит о номерах банковских карт или счетов.
Во время общения в мессенджере работник госслужбы не может идентифицировать собеседника, поэтому не имеет права предоставлять информацию о начислении и выплате денег. Чтобы получить такие данные, нужно написать официальное обращение.
Мошенники также рассылают смс от имени банков с предложением получить "государственную помощь". Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую информацию, предупредили в Нацбанке.
В НБУ предостерегают: не надо отвечать на такие смс-сообщения, звонить по указанным номерам и переходить по ссылкам в сообщениях. Ни в коем случае нельзя разглашать свои персональные данные, в том числе срок действия платежной карты и код CVC (три цифры на обратной стороне карты).
Работники банков не имеют права запрашивать персональные данные клиентов, ПИН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждений платежей и любую другую информацию относительно счетов. В случае начисления выплат они не звонят клиентам и не пишут смс-сообщения.
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