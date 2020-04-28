Криклий назвал дату возможного возобновления междугороднего сообщения

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, как планируется возобновлять межгородское и межобластное сообщение в рамках послабления карантина.

Как рассказал министр в интервью Liga.net,12 мая может быть возобновлена активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение.

«Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая. В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров - невыгодно. Выгоднее не летать», - рассказал Криклий.

Он предположил, что наверняка останутся некоторые ограничения и меры: маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места.

«Иначе мы будем иметь гиперболический рост заболеваемости. Мы готовим предложения по алгоритму выхода из карантина, на следующей неделе с нашей стороны все финализируем. Самое главное, нужен будет "плюс" от Минздрава - у них первая скрипка», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля вечером Кабинет министров презентовал 5 этапов выхода Украины из карантина и план снятия ограничений.