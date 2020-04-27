«Провокация»: экс-министр времен Януковича впервые прокомментировал информацию о назначении в Минфин – СМИ

Василий Цушко назвал провокацией информацию о том, что он претендует на пост заместителя министра финансов. Об этом он написал журналисту НВ Кристине Бердинских.

«Провокация :)», - ответил Цушко на вопрос о возможности его назначения в Минфин.

Переписка с Василием Цушко / Фото: НВ

Отметим, что Цушко не ответил ни на один уточняющий вопрос и стал доступен для комментариев только к концу дня пятницы, 24 апреля, хотя новость о неожиданных карьерных перспективах Цушко появилась еще утром.

Ранее сообщалось, что Василий Цушко претендует на пост заместителя министра финансов. Об этом свидетельствует поданная им декларация о доходах.

По данным ЭП, Цушко может возглавить Государственную таможенную службу.

Василий Цушко был народным депутатом четырех созывов Верховной Рады - с 1994 по 2006 годы, членом Социалистической партии.

В 2005-2006 годах занимал пост главы Одесской ОГА.

В 2006 - 2007 годах - министр внутренних дел в правительстве Виктора Януковича.

В 2010 году - министр экономики в правительстве Николая Азарова.

В 2010-2014 годах - глава Антимонопольного комитета Украины.