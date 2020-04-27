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«Провокация»: экс-министр времен Януковича впервые прокомментировал информацию о назначении в Минфин – СМИ
Василий Цушко назвал провокацией информацию о том, что он претендует на пост заместителя министра финансов. Об этом он написал журналисту НВ Кристине Бердинских.
«Провокация :)», - ответил Цушко на вопрос о возможности его назначения в Минфин.
Отметим, что Цушко не ответил ни на один уточняющий вопрос и стал доступен для комментариев только к концу дня пятницы, 24 апреля, хотя новость о неожиданных карьерных перспективах Цушко появилась еще утром.
Ранее сообщалось, что Василий Цушко претендует на пост заместителя министра финансов. Об этом свидетельствует поданная им декларация о доходах.
По данным ЭП, Цушко может возглавить Государственную таможенную службу.
Василий Цушко был народным депутатом четырех созывов Верховной Рады - с 1994 по 2006 годы, членом Социалистической партии.
В 2005-2006 годах занимал пост главы Одесской ОГА.
В 2006 - 2007 годах - министр внутренних дел в правительстве Виктора Януковича.
В 2010 году - министр экономики в правительстве Николая Азарова.
В 2010-2014 годах - глава Антимонопольного комитета Украины.
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