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Минэнерго инициирует оперативную закупку нефтепродуктов государством
13:53 24.04.2020 |
Министерство энергетики и защиты окружающей среды обратится к Кабинету Министров с инициативой оперативного пополнения государственного запаса нефти и нефтепродуктов. Такое решение было принято на совещании по вопросам функционирования рынка нефтепродуктов во время карантинных мероприятий.
Участники видеоконференции единогласно поддержали инициативу создания дополнительного государственного запаса топлива и нефти в условиях минимальных мировых цен. В первую очередь, речь идет о заполнении нефтепродуктами всех доступных мощностей Агентства государственного резерва Украины. По данным представителя Госрезерва, ведомство способно обеспечить хранение дополнительных 400 тыс. т светлых нефтепродуктов. Топливо можно будет использовать для сглаживания дефицитных явлений на рынке.
При этом участники совещания высказались против проведения закупки в рамках проекта по созданию минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, поскольку это ударит по оперативности процесса.
Главный специалист Директората энергетических ринков Минэнерго и окружающей среды Богдан Петров сообщил enkorr, что министерство уже работает над концепцией будущей операции, которая включит в себя предложения по субъекту закупки, объеме топлива, пропорции по его видам, процедуре оформления и т.д.
В свою очередь глава «Нафтогаз Ойл Трейдинга» Сергей Федоренко отметил, что проводить закупку энергоресурсов необходимо в максимально ускоренном режиме. Для этого, по его мнению, необходимо на экспертном уровне проработать механизм закупки и подать в Кабмин готовый проект документа. «Всю бумажную работу может выполнить Минэнерго. Перенос ее на уровень правительства значительно затянет процесс», - считает Федоренко.
Во время совещания также был поднят вопрос создания запаса нефти на базе мощностей «Укртранснафты». Принимавший в совещании участие начальник департамента стратегических инициатив и развития Михаил Кравченко, напомнил, что компания не имеет возможности оперативно наполнить свои хранилища нефтью. Компания прорабатывает вариант хранения нефти в трубопроводах, для чего необходимы законодательные изменения, которые позволили б оформить в трубах таможенно-лицензионные склады (ТЛС).
Ранее enkorr сообщал, что «Укртранснафта», воспользовавшись снижением мировых цен на нефть, начала закупку сырья для пополнения собственных резервов. 21-24 апреля на МНТ «Пивденный» прибыло два танкера по 80-90 тыс. т нефти сорта Azeri Light.
Напомним, из-за падения спроса в связи с пандемией коронавируса, цены на нефть в марте-апреле опускались до минимального за 20 лет уровня.
До конца 2022 г. Украина в рамках обязательств по Ассоциации с ЕС должна сформировать минимальный запас нефти и нефтепродуктов в эквиваленте не менее 2 млн т сырой нефти. 30% будут состоять непосредственно из сырой нефти, 70% - из нефтепродуктов. При этом процесс создания такого резерва по-прежнему находится на стадии разработки проекта закона.
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