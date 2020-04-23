Цена аренды жилья в Киеве упала на 7-10%, стоимость продажи незначительно выросла - OLX

Стоимость аренды квартир в Киеве в апреле снизилась на 7-10% по сравнению с мартом, тогда как в пригороде столицы наблюдается преимущественно рост стоимости аренды, а цены на продажу квартир в Киеве и пригороде продолжили расти, свидетельствует аналитика "OLX Недвижимость".

"С середины марта в столице падают цены на долгосрочную аренду жилья. Если сравнивать первую половину марта с апрелем, то "однокомнатки" подешевели на 10%, или на 1 тыс. грн, сейчас за них просят в среднем 9000 грн в месяц. "Двушки" сдают на 7%, или на 1 тыс. грн дешевле - за 12,5 тыс. грн. Трехкомнатные квартиры упали в цене на 9%, или на 1,5 тыс. грн, средняя арендная плата в апреле - 15 тыс. грн в месяц", - сообщила компания OLX в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

При этом количество предложений однокомнатных квартир выросло на 4%.

По данным OLX, с начала марта цены на однокомнатные квартиры в Броварах не изменились и в среднем составляют 7 тыс. грн. "А вот "двушки" подешевели на 500 грн, сейчас аренда обойдется в 7,5 тыс. грн. Причем количество предложений, наоборот, возросло на 6%. По трехкомнатным квартирам, в Броварах цены поднялись на 6% во второй половине марта, а потом упали настолько же - в апреле за них просят 8 тыс. грн в месяц, как и в начале марта", - свидетельствует аналитика OLX.

В Вышгороде во второй половине марта однокомнатные квартиры подешевели на 3%, и такая цена держится до сих пор (в среднем 7 тыс. грн). При этом количество объявлений увеличилось на 10% по сравнению с первой половиной марта. Арендная плата за двух- и трехкомнатные квартиры не изменились (9 тыс. и 8 тыс. грн соответственно).

"В Вишневом похожая ситуация. Цены на "двушки" и "трешки" здесь не изменились (8 тыс. грн и 4 тыс. грн соответственно). А вот однокомнатные квартиры несколько подешевели (на 7%): в марте за них просили в среднем 7,5 тыс. грн, сейчас - 7 тыс. грн", - отмечает OLX.

По информации компании, стоимость продажи "однушек" и "двушек" в Киеве выросли на 1%, продают их в среднем за 1,22 млн грн и 1,86 млн грн. Трехкомнатные квартиры подорожали на 7%: если в начале марта их стоимость составляла 2,47 млн грн, то в апреле - 2,64 млн грн.

Приобрести однокомнатную квартиру в Броварах в апреле стоит на 4% дороже, чем в начале марта (806,3 тыс. грн). "Двушки" выросли в цене на 3% - 1,23 млн грн, при этом объявлений стало так же больше на 3%. Неизменными остались цены на "трешки" - в среднем 1,47 млн грн, а их предложение увеличилось на 5% по сравнению с началом марта.

В Вышгороде однокомнатные квартиры подорожали на 3% (до 875,4 тыс. грн), при этом объявлений увеличилось на 5%. "Двушки", хоть и немного росли в цене во второй половине марта, все же пока даже немного дешевле, чем в начале весны - на 1% (1,15 млн грн). При этом педложений стало на 18% больше. Во второй половине марта несколько снизились цены на трехкомнатные квартиры - на 3% - и держатся и по сей день (примерно 1,4 млн грн).

Однокомнатные квартиры в Вишневом подорожали лишь на 3% и стоят в апреле в среднем 788 тыс. грн. "Двушки" изменились в цене еще меньше, прибавив лишь 1% к цене (1,14 млн грн). "Трешки" стабильно продают за 1,43 млн грн.

