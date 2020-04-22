Кабмин установил на время карантина декларирование цен на продукты и медтовары

Кабинет министров Украины установил на время карантина государственное регулирование цен путем декларирования цен на 10 продуктовых товаров и 20 средств индивидуальной защиты, а также на лекарственные средства и больше десяти видов антисептиков.

Как передает корреспондент агентства, соотвествующее решение правительство приняло с доработкой на заседании в среду.

Изначально перечень лекарств, цены на которые должны подлежать декларированию, было включено семь препаратов, однако в однодневный срок Министерство здравоохранения должно доработать этот список с учетом перечня лекарственных средств, включенных в протоколы лечения COVID-19.

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Государственное регулирование цен на социальные продукты коснулось только 10 позиций. Но список может быть расширен.



Как свидетельствует проект соответствующего постановления в повестке правительственного заседания в среду, в перечень социально значимых товаров правительство внесло гречку, сахар, пшеничную муку высшего сорта, макаронные изделия (вермишель из муки высшего сорта), пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца категории С1, тушку куриную, минеральную воду без газа, сливочное масло жирностью 72,5%.

Проект постановления предлагает ввести декларирование изменений розничных цен в случае их изменения от уровня на дату вступления в силу указанного решения. В частности, задекларировать повышение цен в случае вступления проекта постановления в силу можно будет за 30 дней, если цена повышается на 15% и более, за 15 дней - при повышении на 10-15%, за три дня - при повышении на 5-10%.

Помимо того предлагается установить декларирование на такие антисептики и дезинфекционные средства как хлогексидин, этанол, повидон-йод, карманный спиртовой антисептик для рук и другие.

Из средств индивидуальной защиты в перечень предлагается включить одноразовую медицинскую шапочку, медицинскую маску, медицинские перчатки стерильные и нестерильные, одноразовые бахилы, медицинский бинт и др.

Согласно проекту постановления, оно должно вступить в силу через 10 дней после его публикации и действовать до окончания карантина.

