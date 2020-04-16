Не вовремя и не к месту. Почему Кабмин ничего не добьется регулированием цен

Александр СУКОВ / Деловая столица

Государственное регулирование цен на социальные продукты коснулось только 10 позиций. Но список может быть расширен.

На период чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса правительство решило вернуться к государственному регулированию цен на социальные продукты, лекарства и медицинские изделия, сообщил на своей странице в Facebook председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

"С 15 апреля мониторинг будет распространен на 10 продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товара. Если цена в торговле на них планирует повышаться, то заведение торговли через электронную форму обязано сообщать об этом Госпотребнадзору", - сообщил Дорошенко.

Под надзор правительства попали такие продукты, как гречка, сахар, мука пшеничная высшего сорта, макароны украинского производства, молоко 2,5% жирности в пленочной упаковке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1 категории, курица в тушке, сливочное масло 72,5% и минеральная вода без газа. Также под прицелом - цены на медицинские маски и перчатки.

По словам Дорошенко, производители и поставщики освобождены от мониторинга, информацию о повышении цен должны сообщать властям торговые сети и магазины.

Примечательно, что правительство эти меры назвало "мониторингом", хотя Дорошенко и указал, что власти будут изучать причины роста цен в магазинах и аптеках, и "иметь возможность влиять на производителей и импортеров, если цены растут без экономического обоснования".

Дорошенко отметил, что государственное регулирование цен в Украине существовало с 1996 г. и до 2018 г., и именно после отмены госрегулирования наблюдался рост цен на продукты. Он также категорически не согласен, что введение госрегулирования цен - это "возврат в СССР". "Нет, мы с вами идем в Европу, где есть более жесткие меры регулирования взаимоотношений с торговлей, с производителями и поставщиками. В некоторых странах есть ограничение наценки", - сказал он.

Он напомнил, что в период, когда государство регулировало размер наценки на продукты (максимум на 15% - при поставке товара от поля до полки, и еще на 15% - на полке в торговой точке), торговля платила взятки, чтобы контролеры "не замечали" более высокую торговую наценку. "На сегодня нет регулирования самой наценки. Будем считать, что та цена, которая сложилась на начало марта, это нормальная цена. И если торговая сеть будет повышать цену, то она должна внести в электронную форму информацию об этом. После этого мы можем запросить информацию о цене, по которой товар зашел в торговую сеть. Но не для того, чтобы оштрафовать, а чтобы понять, почему это произошло", - сказал он.

Не вовремя

Однако эксперты считают, что такое вмешательство государства в цены на продукты питания будет, с одной стороны, несвоевременным, а с другой - и вовсе бессмысленным.

По словам экономического эксперта Бориса Кушнирука, на сегодня есть сразу несколько причин для того, чтобы цены на некоторые продукты не росли, а, наоборот, падали. Во-первых, население во время мартовского ажиотажа накопило запасы, и эти позиции в магазинах уже какое-то время приобретать не будет. Поэтому торговые сети будут вынуждены делать скидки и акции, чтобы распродать их. В частности, сети магазинов "АТБ" и Novus с 10 апреля синхронно запустили продажу продуктов, которые попали в прицел госконтроля, без торговой наценки - по ценам поставщиков.

Борис Кушнирук напомнил и о сезонном факторе - весной и летом, как правило, цены на такие товары, как яйца и молоко, снижаются. Что касается курятины, то сегодня есть определенные сложности с ее экспортом, и партии товара будут переориентированы на внутренний рынок.

Еще одним фактором снижения цен станет открытие продовольственных рынков - как только количество торговых точек увеличится, конкуренция в торговле вырастет, и также повлияет на снижение цен. "Поэтому мы столкнулись с ситуацией, когда цены на продукты будут снижаться, и в связи с этим насущная потребность в мониторинге цен и в их регулировании также снизится", - сказал он.

И не к месту

Профессор Киевской школы экономики Олег Нивьевский считает, что контроль государства над ценами - это точно возврат во времена СССР. "Такой подход не имеет ничего общего со здравым смыслом. У нас это уже было, мы с большими трудностями отошли от этого, но теперь снова возвращаемся к популизму. Это большой минус", - сказал он.

Эксперт пояснил, что стремление правительство контролировать цены - это его реакция на последствия, а не на причины явления: "А если вы реагируете на последствия, то вы с причинами никак не боретесь, а только делаете еще хуже".

Нивьевский еще в конце марта, когда все наблюдали ажиотажный спрос на продукты и рост цен, предупреждал, что госрегулирование в такой ситуации не поможет. "Экстраординарное повышение цен во времена чрезвычайных ситуаций - это нормальная реакция экономики (как температура при вирусной инфекции) и является причиной краткосрочного роста спроса, за которым не поспевает предложение. Все, чем может помочь государство в данном случае, - это помочь поставщикам и производителям нарастить предложение в как можно более короткое время, но ни в коем случае не контролировать цены", - сказал он.

В эффективность госрегулирования цен не верит и Борис Кушнирук. "Мой опыт свидетельствует, что там, где государство пытается что-то контролировать, ни к чему, кроме коррупции, это не приводит. И уж точно - не к улучшению жизни людей", - сказал он.

Ничего подобного тому, что делает украинское правительство с ценами, в описаниях отношений между властями и участниками рынка в Европе найти не удалось. Ни одного упоминания о том, что власти озабочены ростом цен на какой-либо продукт, и намерены "побеседовать" с производителями или торговыми сетями на предмет обоснованности высоких цен. В европейский странах справедливый уровень цен обеспечивается высокой конкуренцией, власти только следят за тем, чтобы на рынках не было антиконкурентных сговоров, которые ведут к повышению цен.

Между тем согласно последним соцопросам население начинает роптать, что деньги заканчиваются, а карантин нет. Таким образом главной причиной возвращения совкового рудимента в виде госрегулирования цен может быть желание изображать заботу о населении, мол, власть держит руку на пульсе.

Ценовые войны в Европе

Хотя в Европе также периодически возникают проблемы с ценами, и даже вспыхивают «ценовые» протесты, однако они - совершенно другого характера. Например, во Франции с 1 января 2019 г. планировалось в рамках экологической реформы повысить налоги на топливо, чтобы стимулировать экономику активнее использовать более экологически чистые виды энергии. Это грозило повышением цен на бензин для конечного потребителя. В результате накануне повышения налогов вспыхнуло массовые беспорядки - уличное восстание так называемых "желтых жилетов". После полутора месяцев противостояния, власти решили отложить на полгода повышение налогов.

С аналогичными протестами, но только уже со стороны фермеров, столкнулось в начале этого года правительство Германии. Фермеры были недовольны многим: ужесточением политики в области защиты климата и животных, несправедливым распределением дотаций, и слишком низкими закупочными ценами на их продукцию со стороны супермаркетов. Однако канцлер Ангела Меркель отвергла возможность установления минимальный цен на продукты питания. Уважительные отношения между всеми участниками рынка важнее государственного контроля над ними, заявила она.