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39% украинцев заявляют о появившихся финансовых трудностях, у 45% нет никаких сбережений - опрос
Около 90% украинцев отмечают, что с переходом на карантин в рамках борьбы с распространением коронавирусной болезни Covid-19 у них возникли новые проблемы, свидетельствуют результаты третьей волны CATI-опроса роллингового формата, проведенного компанией Research&Branding Group с 11 по 17 апреля 2020 года.
Чаще всего к таким относят появление финансовых трудностей (39% против 30% в первую волну, которая проводилась с 28 марта по 3 апреля), заботу о здоровье близких (25% против 30% в первую волну), отсутствие транспортного сообщения между городами (22% против 14% ранее) и тревогу из-за неопределенности ситуации (19%).
В настоящее время значительная часть украинцев (45% против 41% неделю назад, во вторую волну опроса, проведенную 4-10 апреля) отмечает, что не имеет никаких сбережений. Большинство владельцев сбережений (30%) считают, что их хватит не более чем на 1 месяц проживания.
Как и неделю назад, примерно каждый четвертый украинец продолжал ходить на работу (24%), а примерно каждый шестой (16%) работал дистанционно.
"Сейчас мысли украинцев относительно того, какой будет их жизнь после карантина, заметно расходятся. В текущей волне 47% из них считало, что их жизнь после карантина в целом не изменится (во вторую волнe их доля составляла 42%), а 44% считало, что в она изменится в большей или меньшей степени", - говорится в пресс-релизе по результатам исследования.
Объем выборочной совокупности в ходже опроса составил 1 тыс 410 респондентов. Ожидаемая средняя ошибка выборки при доверительной вероятности 0,95 составляет ±3,5%
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