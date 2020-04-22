Общественный транспорт возобновит работу не раньше июня — Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что общественный транспорт возобновит работу не раньше июня.

Об этом он заявил в интервью "24 каналу".

"Если говорить об общественном транспорте, то я думаю, что (восстановится работа - УП) после того, как у нас будет сниматься карантин. Но это будет не раньше, чем июнь.

Поскольку в мае мы тоже будем видеть пики по заболеваемости, поэтому мы этот период должны пройти. И когда волна пойдет на снижение, тогда можно будет обновлять работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно. Но определенные ограничения все равно останутся".

Что касается авиаперевозок, то Криклий не ожидает, что Европа откроет воздухшное пространство до конца лета. Поэтому открытие регулярных перевозок в сентябре министр считает "вполне вероятным".