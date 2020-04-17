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В Украине может подорожать техника – ЕБА
Европейская Бизнес Ассоциация взволнована ситуацией, которая сложилась вокруг некоторых норм ЗУ о коллективном управлении в сфере авторского права - в частности, говорится о необходимости платить процент от стоимости определенных видов техники так называемым организациям коллективного управления.
Об этом говорится в заявлении Ассоциации.
Речь идет о необходимости уплаты процента за оборудование и носители, с помощью которых можно осуществить копию музыкального произведения (MP3 плеер, музыкальный центр, телевизор, мобильный телефон, ноутбук, диск, флешка) или копию литературного произведения (принтер или бумага).
Отмечается, что Украинский Музыкальный Альянс и Всеукраинское Агентство Авторских Прав уже обнародовали предварительные тарифы для уплаты отчислений в размере от 0,44% (для телевизоров) до 4,71% (принтеры) от стоимости оборудования.
"По мнению бизнеса, предлагаемые отчисления являются слишком высокими, приведут к повышению стоимости такого оборудования для украинского потребителя и дальнейшего роста теневой экономики", - говорится в заявлении.
Сообщается, что для урегулирования этой ситуации были назначены соответствующие переговоры между бизнесом и этими организациями на 14-15 апреля. После этого на установление таких тарифов бизнеса предоставляется только месяц.
"Ситуация осложняется тем, что в связи с карантином и ограничительными мерами производители имеют очень ограниченную возможность участвовать в этих переговорах. Как, собственно, вчера и произошло.
В мероприятии не смог принять участие ни один представитель от бизнеса. Поэтому, на мой взгляд, такую ситуацию нельзя считать переговорами. А действительно реальные переговоры стоит отложить до завершения ограничительных мер на собрание", - заявила менеджер Комитета бытовой электротехники ЕБА Виктория Куликова.
"В связи с закрытием магазинов и ряда производственных мощностей из-за карантина почти по всему миру, индустрия бытовой техники и электроники несет существенные экономические потери. Кроме того, и покупательная способность граждан снижается.
При таких условиях введение дополнительного сбора с производителей такого оборудования может существенно осложнить или даже сделать невозможным деятельность законопослушных компаний. Кроме того, поставить в еще больший кризис непосредственно граждан из-за увеличения стоимости продукции", - говорится в сообщении.
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