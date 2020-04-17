Как изменится туристическая индустрия после пандемии коронавируса

Мыкола Олиярнык / UBR.ua

Украинская индустрия туризма и путешествий не досчитается в 2020 году нескольких миллиардов гривен.

Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) оценил вклад украинской отрасли гостеприимства в 2019 году на уровне 5,9% в структуре ВВП нашей страны.

Только международные визитеры обеспечили доход около 60 млрд грн. Эту цифру просто разделить на 12 - получится, что только за месяц карантина индустрия недополучит 5 млрд грн.

В каком состоянии туристическая отрасль после месяца карантина

"Туризма нет. Хуже уже, наверное, не может быть", - описал ситуацию в комментарии для UBR.ua Олег Кулик, директор сети турагентств "Поехали с нами".

Председатель Всеукраинской Ассоциации туроператоров Игорь Голубаха отметил, что первой, кто более всего пострадала от пандемии, стала индустрия туризма и путешествий. По его словам, авиакомпании, отели и другие участники рынка приостановили свою деятельность.

Поэтому Всемирная туристическая организация (UNWTO) обратилась к правительствам стран с просьбой поддержать отрасль. Многие государства к этому прислушались, подчеркнул он. Например, предоставили налоговые каникулы и даже финансовую поддержку. Ожидается, что такие шаги позволят смягчить удар и максимально сохранить рабочие места.

В Украине с подобными обращениями к правительству уже выступили несколько профильных организаций и объединений. "Ничего внятного от государства мы не услышали", - подчеркнул Игорь Голубаха.

По его словам, многие предприниматели отправили в отпуска за собственный счет персонал. Но в целом отечественная индустрия пребывает в состоянии выжидания. "Паники, суеты нет. Украинский бизнес научен, что от государства нечего ожидать поддержки", - отметил он.

Со дня карантина и фактической остановки отрасли участники рынка заняты тем, что ведут переговоры с клиентами о возмещении денег за путевки и туры, а также о переносе их сроков.

За индустрию гостеприимства в Украине отвечает Государственное агентство развития туризма. Его недавно возглавила Марьяна Олеськив, которая заявила, что только для полноценного запуска этого ведомства нужно еще как минимум два месяца. В частности, набрать людей, подготовить детальные планы и, главное, получить финансирование.

Она отметила, что Верховная Рада не предусмотрела средства на развитие туризма в принятых 14 апреля 2020 года изменениях к бюджету.

"Данный бюджет не является окончательным и может быть изменен через несколько месяцев, когда решится ситуация с пандемией", - написала Марьяна Олеськив на своей Фейсбук-странице.

Тем временем Гостуризм приступил к разработке "коммуникационной стратегии по формированию у украинцев культуры путешествий по Украине".

В комментарии для UBR.ua Олеськив посетовала, что в Украине отсутствует качественная отраслевая статистика. "Туризм как отрасль сегодня отсутствует во всех анализах, которые осуществляют известные аналитические центры, фигурирует лишь гостинично-ресторанный бизнес, как таковой, что пострадал больше (82% падения), и доля которого в ВВП низкая", - отметила чиновница.

По ее словам, "злую шутку" с индустрией гостеприимства сыграла и "тенезация", которая "не позволяет туристическому сообществу говорить в полный голос о необходимости поддержки".

"Отель, который не работает - это неработающие производители текстиля, поставщики моющих средств, прачечные, производители продуктов питания, флористы, типографии и многие другие. Поэтому от падения туризма страдают все остальные смежные с ним отрасли", - обрисовала положение дел глава Гостуризма. При этом отметив, что значительное негативное влияние испытывают наиболее уязвимые слои населения - женщины, молодежь и сельские общины. "Поэтому сегодня отрасль нуждается в поддержке с одновременным осуществлением глубинных реформ", - убеждена Марьяна Олеськив.

По ее словам, никто сегодня не берется прогнозировать, когда восстановятся международные путешествия. "Есть понимание, что полноценное восстановление произойдет только после того, как появится вакцина от коронавируса", - отметила она. И сослалась на прогноз компании STR - вероятно, мы вернемся к уровню 2019-го только в 2022 году.

Эксперты для прогнозов берут предыдущие сценарии поведения туристической отрасли во время прошлых кризисов. Оптимистичный прогноз - как Китай пострадал во время эпидемии SARS. Это - три месяца падения, а затем три месяца роста. Но тогда заболели 8 тыс. человек и распространение вируса не было глобальным, напомнила Марьяна Олеськив.

"Поэтому реалистично пессимистичным является прогноз, похожий на состояние во время экономического кризиса 2009 года, с которого мировая индустрия гостеприимства пять лет возвращалась к уровню 2007 года, и в течение еще 2 лет происходил рост", - подытожила руководительница Гостуризма.

Насколько внутренний туризм вытянет отрасль из коронакризиса

Возможно, возникший кризис даст толчок развитию внутреннего туризма, предположил Игорь Голубаха. Все будет зависеть от нескольких факторов. Ведь, предположил он, карантин будет отменяться поэтапно. Сначала заработают предприятия, потом "откроются" города, регионы. Но главным фактором станет то, насколько тяжелое будет экономическое положение в Украине после пандемии коронавируса.

Олег Кулик также не исключил вариант, при котором отрасль переориентируется на внутренний туризм. По его словам, самый оптимистический сценарий - если в течение нескольких месяцев возобновится авиасообщение с Египтом и Турцией. Эти две страны он назвал "базовыми" для тех украинцев, которые предпочитали отдыхать за рубежом. Пессимистический вариант - если указанные сроки сдвинутся на конец 2020 года. Но точно никто предсказать сейчас не сможет, уверен Олег Кулик.

В пресс-службе "Международных авиалиний Украины", крупнейшего авиаперевозчика страны, от комментариев воздержались. Заявив при этом, что какие-либо прогнозы можно будет строить не раньше, чем в начале мая этого года.

Ранее компания оценила убытки от приостановки авиасообщения на уровне 35% от запланированных доходов в первом квартале 2020 года.

И даже если удастся возобновить полеты в мае этого года, то по итогам 2020-го убытки МАУ достигнут $60 млн, заявил президент компании Евгений Дыхне.

Какое влияние оказала пандемия коронавируса на общемировую отрасль гостеприимства

По подсчетам WTTC, десятую часть всех рабочих мест в мире обеспечивала индустрия путешествий и туризма. В связи с пандемией коронавирусной инфекции под угрозу сокращения попали около 75 млн рабочих мест.

Италия и Испания оказались в числе государств, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. На 14 апреля в них, соответственно, зафиксировано 159,5 тыс. и 17,15 тыс. подтвержденных случаев заражения, а количество смертельных случаев -20 465 и 17 756.

Италия и Испания также попали в число стран, наиболее уязвимых к экономическим последствиям пандемии. Обе страны в значительной степени зависят от путешествий и туризма, которые за последние недели резко сократились и вряд ли быстро вернутся к обычным объемам.

По данным WTTC, на долю индустрии путешествий и туризма пришлось, соответственно, 14,3% и 13,0% ВВП Испании и Италии в 2019 году.

В Соединенных Штатах общее влияние отрасли гостеприимства на экономику страны было значительно меньше - 8,6% ВВП. Но даже при таком невысоком уровне путешествия и туризм напрямую обеспечивали более 6 млн рабочих мест в США.