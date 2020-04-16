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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Бизнес без границ. Зачем Украине международная цифровая подпись
Евросоюз решил снять барьеры для торговли и предпринимательства для своих восточных соседей.
Европейский Союз пригласил Украину в пилотные проекты по электронной цифровой подписи (ЭЦП). Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.
Наша страна примет участие в инициативе EU4Digital, так как украинское законодательство оказалось наиболее адаптированным в сфере электронных доверительных услуг среди государств Восточного Партнерства. В это объединение, кроме Украины, входят также Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия и Молдова.
Цель пилотного проекта - "достичь технической трансграничной интероперабельности квалифицированных электронных подписей", сообщили в Минцифры. Благодаря этому можно будет подписывать соглашения и другие документы с иностранными компаниями с помощью ЭЦП.
Что такое европейская инициатива EU4Digital
Если коротко, то это - расширение Единого цифрового рынка Евросоюза на восточные страны-соседи ЕС.
Предполагается, что гармонизация цифровых рынков в Украине приведет к усилению конкуренции. Это означает - улучшение онлайн-услуг по более выгодным ценам и с большим выбором. В результате вырастет инвестиционная привлекательность, появятся дополнительные стимулы для торговли и занятости. А все вместе это будет способствовать социально-экономическому развитию страны.
Стратегия единого цифрового рынка Европейского Союза основана на трех основных принципах:
* Доступ - лучший доступ для потребителей и предприятий к цифровым товарам и услугам по всей Европе;
* Окружающая среда - создание надлежащих и равных условий для процветания цифровых сетей и инновационных услуг;
* Экономика и общество - максимизация потенциала роста цифровой экономики.
Зачем украинцам трансграничная цифровая электронная подпись
Украинскому бизнесу при взаимодействии с европейскими партнерами можно будет забыть о подписании документов в бумажном виде. И отправить в архив или музей такой пережиток прошлого, как "мокрую печать". Заключать сделки можно будет в виртуальном виде. Это не может не сказаться на росте товарооборота между Украиной и Евросоюзом.
Поддержка трансграничного электронной торговли:
* упростит экспортные процедуры;
* сократит задержку на границах;
* повысит безопасность и прозрачность операций;
* стимулирует развитие цифровой экономики в Украине;
* расширит спектр и повысит качество услуг, доступных для потребителей.
Какой экономический эффект "цифрового вступления" в ЕС
В Евросоюзе подсчитали, что трансграничные цены на доставку посылок в среднем в три-пять раз превышают внутригосударственные. И для 62% компаний, которые стремятся продавать онлайн, высокая стоимость доставки является проблемой. Поэтому, если убрать такой барьер, то это станет важным прорывом в развитии трансграничной электронной торговли.
Снятие ненужных регуляторных барьеров и переход от национальных рынков к единому цифровому может принести весьма ощутимый экономический эффект. В Европейском Союзе подсчитали, что такие меры пополнят бюджет ЕС дополнительно на 415 млрд евро ежегодно. Помимо экономического роста, эксперты спрогнозировали увеличения числа рабочих мест, усиление конкуренции, рост инвестиций и инноваций.
По словам эксперта в сфере цифровой экономики Елены Минич, инициатива EU4Digital была начата в 2016 году. В рамках Восточно-Европейского Партнерства это был один из приоритетных проектов Украины для сотрудничества с ЕС.
Она затруднилась оценить экономический эффект от внедрения трансграничной электронной подписи "именно в текущей ситуации пандемии COVID-19". В предыдущих, предкарантинных условиях нормального экспорта это могло бы быть очень простым и удобным способом верификации контрагента из Украины для Европы.
"Коронавирус закончится рано или поздно, и экспортная торговля возобновится. Поэтому при любых раскладах это правильно -создавать единое цифровое пространство. COVID-19 показал нам всем, что без единого цифрового рынка, без единого цифрового пространства, без электронного банкинга, без видеозвонков и видеоконференций, и электронных коммуникаций мы бы вообще не могли бы эти мировые карантины перенести", - убеждена Елена Минич.
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