Финансовые новости
- |
- 15.04.20
- |
- 10:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине почти 2000 миллионеров - налоговая
На 1 апреля доходы свыше 1 млн грн задекларировали почти 1 800 украинцев, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).
Активнее всего доходы свыше 1 млн грн декларировали жители: Киева (702 человека) и Киевской области (103), Харьковской области (143), Днепропетровской области (129).
Сумма уплаченных ими налогов в бюджет составила 234,4 млн грн.
Наибольшую сумму - 24,9 млн грн - заплатил житель Львовской области от получения иностранных доходов.
В налоговой добавили, что декларационная кампания продолжается. В связи с коронавирусом ее сроки продлены до 1 июля.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|14 апреля курс гривны межбанке активно раскачивали в разные стороны, но закончился день не в ее пользу
|Портнова в президенты. Кто и зачем надувает рейтинг одиозному юристу
|Дело «Роттердам+»: как «Амстердам+» разваливает расследование НАБУ и САП по углю
|Призрак перевыборов: Чем завершатся торги Зеленского с Коломойским
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине почти 2000 миллионеров - налоговая
|В НБУ отметили, что украинская экономика и банковская система достаточно спокойно пережили первый месяц карантина
|Золото дешееет 15 апреля после роста до максимума с 2012 года
|Правительство будет контролировать цены на некоторые продукты во время карантина
|Кредитные каникулы уже предоставляют три десятка банков
|Автопроизводство в Украине в І квартале сократилось на 22%
Это интересно
|Volkswagen рассказал о недостатках электрического транспорта
|Ferrari заработала 86 тысяч евро на каждом автомобиле
|Коронавирус: в Британии и США вводят цифровое отслеживание контактов
|Электрическая «семёрка» BMW станет мощнее бензиновой
|Samsung переходит от технологии LCD к QD-OLED
|Защищают ли от коронавируса одноразовые перчатки?
|Компания Jacob & Co. представила модель Bugatti Chiron Tourbillon