Почти половина украинцев против сотрудничества с МВФ

Примерно треть украинцев (32%) думают, что сейчас Украине лучше сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ), получая новые кредиты. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

В то же время 46% респондентов придерживаются другого мнения и считают, что сейчас лучше не сотрудничать с МВФ и не получать новые кредиты.

КМИС провел опрос с 7 по 11 апреля марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Отметим, по данным опроса КМИС, в апреле 2020 года 54% украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса. В то же время 26% респондентов больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине