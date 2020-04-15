20% украинцев считают налоги грабежом – опрос

Украинцы плохо разбираются в налогах, но считают их чрезмерными и несправедливыми.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу просветительского проекта "Цена государства".

Отмечается, что среди опрошенных украинцев нет единого согласия в вопросе, что такое налоги. 29,9% опрошенных считают налоги вкладом в общее дело, такая же доля (29,2%) опрошенных считает налоги определенным "откупом", который надо отдать государству, чтобы иметь право пользоваться остальными заработанными деньгами.

"20,2% опрошенных считают налоги грабежом. Мнение о существовании "государственных услуг" и налогов, которые являются платой за эти услуги, разделяет 12,9% опрошенных.

Можно сделать вывод, что больше граждан плохо относятся к налогам, отождествляя их с грабежом или откупом (20,2% и 29,2%), чем хорошо, видя в них организацию государством общественно важных дел и предоставление услуг (29,9% и 12,9%)", - говорится в сообщении.

З яким із цих визначень слова "податки" Ви найбільш згодні?

Податки – це обов’язкова плата, яку слід віддати державі, щоб законно розпоряджатися рештою своїх доходів. 29,2 Податки – це внесок громадян у спільне фінансування програм необхідних для всього суспільства. 29,9 Податки – це плата за послуги, які громадяни отримують від держави. 12,9 Податки – це грабунок. 20,2 ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ 7,9

В то же время результаты исследования свидетельствуют, что украинцы неосведомлены с направлениями расходов их налогов. В частности, 36,5% опрошенных не смогли ответить на вопрос, "на что тратится наибольшая доля уплаченных вами налогов".

Среди тех, кто ответил, чаще всего называли "оборону и содержание войск" (18%) и "выплату внешних долгов страны" (16,4%).

"На самом деле, по данным проекта "Цена государства", крупнейшей статьей расходов сводного бюджета является образование (которую назвали только 0,4% опрошенных), а в целом крупнейшим направлением расходов налогов является выплата пенсий (ее отметили лишь 9,9%)", - говорится в результатах исследования.

На Вашу думку, на що витрачається найбільша частка сплачених Вами податків?

На оборону та утримання війська 18,0 На виплату зовнішніх боргів України 16,4 На виплату пенсій 9,9 На соціальні виплати (субсидії, допомога) 8,4 На охорону здоров’я 1,4 На освіту 0,4 На правоохоронні органи (поліція, СБУ, державна охорона) 9,1 ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ 36,5

При этом, 15,5% опрошенных ответили, что не платят никаких налогов. Среди тех, кто так считает, значительная часть пенсионеров и безработных.

"Они действительно не платят налог на доходы и единый социальный взнос, но платят 20% НДС для большинства покупок, а также акцизные налоги и пошлины по отдельным покупкам. В целом же, по данным проекта "Цена государства", официально трудоустроенній работник отдает государству около 50 % своего дохода - только 6,1% опрошенных правильно ответили на этот вопрос", - говорится в сообщении.

На Вашу думку, яку частину доходів Ви віддаєте державі через податки (на заробітну плату, придбані товари і послуги)?

0% (не сплачую податки) 15,5 Близько 10% 9,5 Близько 25% 29,8 Близько 33% 11,7 Близько 50% 6,1 Близько 66% 1,1 Понад 70% 1,6 ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ 24,6

В то же время 51,8% опрошенных считают, что справедливый уровень налогообложения составляет около 10% дохода. Еще 17,4% готовы отдавать около 25% дохода на содержание государства, а 6,1% готовы обходиться без помощи государства. Лишь 1% опрошенных готовы платить налоги на нынешнем уровне, отдавая 50% доходов.

На Вашу думку, передачу державі якої частини доходів можна вважати справедливим рівнем оподаткування?

0% 6,1 Близько 10% 51,8 Близько 25% 17,4 Близько 33% 2,6 Близько 50% 1,0 Близько 66% 0,4 Понад 70% 0,2 ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ 20,5

Опрос проводился КМИС в формате омнибуса. Полевой этап проходил 8-18 февраля 2020 года. Выборка репрезентативна, стратифицированная по регионам и городским и сельским населением, четырехступенчатая случайно для взрослого населения 18+, постоянно проживающим на территории Украины, которое не проходит военную службу, не находится в медицинских учреждениях и тюрьмах.

Метод отбора респондентов - модифицированная маршрутная выборка. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на подконтрольных Украине территориях. В Крыму опрос не проводился. Объем выборки составил 2038 респондентов в 110 населенных пунктах, опрос проводился методом интервью (F2F). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, и не меньше 0,7% для показателей, близких к 1 или 99%.