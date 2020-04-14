Продажи автогаза из-за карантина в среднем упали на 20% - участники рынка

Объем розничной реализации сжиженного газа из-за карантинных мероприятий снизился в среднем на 20%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Такую оценку дали участники программы «НаКарантине» от 10 апреля на YouTube-канале enkorr - директор GT Group Владислав Колодяжный, руководитель направления сжиженного газа ПАО «Черкассыгаз» Иван Стойков и глава компании «Захидэкотоп» Виталий Соколов.

«У нас практически все заправки городские, нас не коснулось падение реализации, связанное с передвижением между городами. Мы потеряли где-то процентов 20 к середине марта, относительно прошлого марта. И на этой цифре плюс-минус зафиксировались и с этой реализацией идем дальше», - отметил Владислав Колодяжный, глава GT Group, в состав которой входит харьковская сеть «Род Ник».

Иван Стойков из «Черкассыгаза» добавил, что на внегородских станциях столь существенного падения реализации нет.

«Периферийные заправки упали меньше: от райцентров и ниже, такого падения нет. Может минус 5-10% к прошлому году. Если проехаться по области - я говорю про Киевскую и Черкасскую - то «дачник вышел в огород» - народ катается, ездит, нет какого видимого торможения жизни, как в Киеве, поэтому и падение соответственно меньше», - отметил Иван Стойков.

По словам Виталия Соколова, главы компании оптового трейдера «Захидэкотоп», некоторые участники рынка оценивают снижение продаж вплоть до 30%

«Я общался со своими покупателями, цифры идут разные. Максимальное что я слышал - минус 30-32%. Можно в среднем оценить падение рынка - у кого-то 5-10%, у кого-то 30%, наверное, средняя так и будет 20% от прошлого года», - подытожил В.Соколов.

Отметим, что в марте 2020 г. баланс рынка, без учета бутана и прочих технических газов для нужд нефтехимии составил 145,3 тыс. т, что на 5% меньше, чем в марте 2019 г. (153,1 тыс. т), по данным «Консалтинговой группы А-95». При этом по итогу первого квартала баланс рынка СУГ, также без учета нефтехимии, увеличился на 9,8%, до 435 тыс. т, по сравнению с І кв. 2019 г. (396,5 тыс. т).

Трейдеры также сошлись во мнении, что на текущий момент рынок не сбалансирован и наблюдается определенный профицит ресурса. Остаток ресурса на ГНС оценивается в 15 тыс. т.

С учетом снижения реализации на 20%, прогнозный баланс рынка на апрель трейдеры ожидают на уровне 130-135 тыс. т. Для сравнения, в апреле 2019 г. он составил 154,6 тыс. т.

