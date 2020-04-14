Финансовые новости
- |
- 14.04.20
- |
- 08:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Продажи автогаза из-за карантина в среднем упали на 20% - участники рынка
12:38 13.04.2020 |
Объем розничной реализации сжиженного газа из-за карантинных мероприятий снизился в среднем на 20%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Такую оценку дали участники программы «НаКарантине» от 10 апреля на YouTube-канале enkorr - директор GT Group Владислав Колодяжный, руководитель направления сжиженного газа ПАО «Черкассыгаз» Иван Стойков и глава компании «Захидэкотоп» Виталий Соколов.
«У нас практически все заправки городские, нас не коснулось падение реализации, связанное с передвижением между городами. Мы потеряли где-то процентов 20 к середине марта, относительно прошлого марта. И на этой цифре плюс-минус зафиксировались и с этой реализацией идем дальше», - отметил Владислав Колодяжный, глава GT Group, в состав которой входит харьковская сеть «Род Ник».
Иван Стойков из «Черкассыгаза» добавил, что на внегородских станциях столь существенного падения реализации нет.
«Периферийные заправки упали меньше: от райцентров и ниже, такого падения нет. Может минус 5-10% к прошлому году. Если проехаться по области - я говорю про Киевскую и Черкасскую - то «дачник вышел в огород» - народ катается, ездит, нет какого видимого торможения жизни, как в Киеве, поэтому и падение соответственно меньше», - отметил Иван Стойков.
По словам Виталия Соколова, главы компании оптового трейдера «Захидэкотоп», некоторые участники рынка оценивают снижение продаж вплоть до 30%
«Я общался со своими покупателями, цифры идут разные. Максимальное что я слышал - минус 30-32%. Можно в среднем оценить падение рынка - у кого-то 5-10%, у кого-то 30%, наверное, средняя так и будет 20% от прошлого года», - подытожил В.Соколов.
Отметим, что в марте 2020 г. баланс рынка, без учета бутана и прочих технических газов для нужд нефтехимии составил 145,3 тыс. т, что на 5% меньше, чем в марте 2019 г. (153,1 тыс. т), по данным «Консалтинговой группы А-95». При этом по итогу первого квартала баланс рынка СУГ, также без учета нефтехимии, увеличился на 9,8%, до 435 тыс. т, по сравнению с І кв. 2019 г. (396,5 тыс. т).
Трейдеры также сошлись во мнении, что на текущий момент рынок не сбалансирован и наблюдается определенный профицит ресурса. Остаток ресурса на ГНС оценивается в 15 тыс. т.
С учетом снижения реализации на 20%, прогнозный баланс рынка на апрель трейдеры ожидают на уровне 130-135 тыс. т. Для сравнения, в апреле 2019 г. он составил 154,6 тыс. т.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Спроса на доллар на межбанке со стороны нерезидентов 13 апреля не наблюдалось в связи с нерабочим днем
ТОП-НОВОСТИ
|Возрождение монобольшинства. Чем Зеленский рассчитается с Коломойским за госбюджет
|Принуждение к диалогу с террористами: Почему Москва срывает Пасхальный обмен пленными
|Рада приняла закон о едином счете для уплаты налогов без скандальной поправки Дубинского
|Рада приняла изменения в госбюджет-2020 с увеличением дефицита втрое
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть 14 апреля дорожает на 1% на прогнозе о сокращении в США сланцевой добычи
|«Укравтодор» привлек к технадзору за дорожными работами некие международные компании
|Ночные заморозки нанесли серьезный ущерб косточковым - эксперты
|В рознице 13 апреля цены на топливо снижались, а в мелком опте росли
|Рада приняла закон о едином счете для уплаты налогов без скандальной поправки Дубинского
|Подписание закона о рынке земли разблокировано
Это интересно
|Lexus обновил купе LC
|World Car of the Year-2020: победителем стал кроссовер Kia Telluride
|Windows 10X в этом году не выйдет
|Google запретила сотрудникам использовать Zoom
|Ученые нашли в куче гнилых листьев ключ к переработке пластика
|Fiat представил компактный пикап Strada нового поколения
|Исследователям удалось обмануть датчики отпечатков в 80% случаев