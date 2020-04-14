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Шмыгаль: В мае Украина должна идти на работу
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Правительство работает над стратегией выхода Украины с карантина.
Об этом он сообщил на своем телеграм-канале.
"В мае Украина должна идти на работу. В каких условиях, в каких новых социальных стандартах, в каких временных рамках - это те вопросы, над которыми Правительство работает вместе с аналитиками", - написал он.
Он отметил, что сейчас Совет разрабатывает стратегию выхода из карантина, которая будет презентована на следующей неделе.
По его словам, Кабмин создал Совет по вопросам экономического развития Украины, куда вошли "лучшие ученые и экономисты с мировыми именами".
Также он опубликовал план стратегии на май, согласно которой правительство планирует создать 500 тыс рабочих мест, частично снять ограничения на движение общественного транспорта и обеспечить кредитную поддержку малому и среднему бизнесу.
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