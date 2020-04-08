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В Украине во время карантина закрылась почти треть предприятий
В Украине в связи с карантином приостановили свою деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.
Такие данные получило Общество украинских предпринимателей вместе с Ukrainian Marketing Group во время социологического исследования, сообщает Opendatabot.
Падение малого бизнеса и сферы услуг:
* объем рынка общественного питания в Украине в 2019 году оценивался примерно в 50 тысяч заведений;
* большинство из них не смогли быстро перестроиться на доставку или организовать продажу на вынос;
* после двух недель карантина 2,5 тысячи украинских заведений прекратили работу. Это 63% от всех клиентов компании в Украине;
* продажи заведений общественного питания в Украине с 23 по 29 марта сократились, в среднем, на 73% по сравнению с аналогичным периодом до карантина;
* продажи резко снизились не только в столице (на 78%), но и во всех крупнейших областных центрах. Так, во Львове показатель просел в среднем на 78%, в Харькове - на 73%, в Днепре - на 65%, в Одессе - на 60%.
Падение рынка недвижимости:
* цены на аренду недвижимости упали примерно в три раза.
* Прибыль служб такси снижается:
* количество заказов крупной службы такси, которая работает в Киеве и Одессе, упало почти в три раза.
Судебная система:
* за время карантина в Украине было перенесено свыше 5 тысяч судов;
* закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирус предусматривает проведение заседаний онлайн. Однако пока что механизм введения этой практики не прописано;
* сейчас часть судебных заседаний переносят на неопределенный срок, а еще часть дел предлагают рассмотреть без участия сторон.
Работа бизнеса:
* 29% украинских компаний приостановили свою деятельность на период карантина;
* 6% полностью закрыли свой бизнес;
* часть сфер бизнеса осталась совсем без доходов: это развлекательный бизнес, транспортный бизнес.
Безработицы:
* даже те бизнесы, которым удалось не закрыться, резко теряют прибыль и сокращают штат сотрудников;
* треть владельцев бизнеса (преимущественно микро-), заявляют о падении доходов на 90-100% с начала карантина. Эти же предприниматели уволили до 50% штата сотрудников;
* владельцы малого и среднего бизнеса говорят об уменьшении доходов на 25-50% в сравнении с докарантинным периодом и уже освободили от 10 до 25% работников;
* потери доходов крупных предприятий составляют 10-25%, там прогнозируется сокращение штата на 25% до конца ограничительных мер;
* количество вакантных мест тоже падает. Количество компаний с активными вакансиями сократилось на 25%.
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