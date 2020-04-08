В Украине во время карантина закрылась почти треть предприятий

В Украине в связи с карантином приостановили свою деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

Такие данные получило Общество украинских предпринимателей вместе с Ukrainian Marketing Group во время социологического исследования, сообщает Opendatabot.

Падение малого бизнеса и сферы услуг:

* объем рынка общественного питания в Украине в 2019 году оценивался примерно в 50 тысяч заведений;

* большинство из них не смогли быстро перестроиться на доставку или организовать продажу на вынос;

* после двух недель карантина 2,5 тысячи украинских заведений прекратили работу. Это 63% от всех клиентов компании в Украине;

* продажи заведений общественного питания в Украине с 23 по 29 марта сократились, в среднем, на 73% по сравнению с аналогичным периодом до карантина;

* продажи резко снизились не только в столице (на 78%), но и во всех крупнейших областных центрах. Так, во Львове показатель просел в среднем на 78%, в Харькове - на 73%, в Днепре - на 65%, в Одессе - на 60%.

Падение рынка недвижимости:

* цены на аренду недвижимости упали примерно в три раза.

* Прибыль служб такси снижается:

* количество заказов крупной службы такси, которая работает в Киеве и Одессе, упало почти в три раза.

Судебная система:

* за время карантина в Украине было перенесено свыше 5 тысяч судов;

* закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирус предусматривает проведение заседаний онлайн. Однако пока что механизм введения этой практики не прописано;

* сейчас часть судебных заседаний переносят на неопределенный срок, а еще часть дел предлагают рассмотреть без участия сторон.

Работа бизнеса:

* 29% украинских компаний приостановили свою деятельность на период карантина;

* 6% полностью закрыли свой бизнес;

* часть сфер бизнеса осталась совсем без доходов: это развлекательный бизнес, транспортный бизнес.

Безработицы:

* даже те бизнесы, которым удалось не закрыться, резко теряют прибыль и сокращают штат сотрудников;

* треть владельцев бизнеса (преимущественно микро-), заявляют о падении доходов на 90-100% с начала карантина. Эти же предприниматели уволили до 50% штата сотрудников;

* владельцы малого и среднего бизнеса говорят об уменьшении доходов на 25-50% в сравнении с докарантинным периодом и уже освободили от 10 до 25% работников;

* потери доходов крупных предприятий составляют 10-25%, там прогнозируется сокращение штата на 25% до конца ограничительных мер;

* количество вакантных мест тоже падает. Количество компаний с активными вакансиями сократилось на 25%.