Финансовые новости
- |
- 03.04.20
- |
- 15:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Помощи одного МВФ будет недостаточно для восстановления экономики, - инвестбанкиры
11:32 03.04.2020 |
Инвестиционные банки полагают, что финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда будет недостаточно для восстановления экономики страны.
Об этом они сообщили в комментарии Українським Новинам.
"Чем дольше будет затягиваться карантин, тем сложнее будет восстанавливаться экономике. Если карантин затянется на более чем два месяца, то значительная часть бизнеса будет не в состоянии возобновить свою работу. Зависимость экономики Украины от внешних рынков высокая, поэтому ее возобновление также будет зависеть от скорости восстановления мировой экономики. Уже очевидно, что потери мировой экономики в первом полугодии будут огромны", - сказала Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.
Однако, по ее словам, все зависит от того насколько быстро будет проходить разворот.
По мнению аналитика, наиболее благоприятный сценарий - это V-образный разворот, когда скорость восстановления будет сравнима со скоростью спада.
"Если же мировая экономика дольше задержится на дне, а восстановление будет долгим и неуверенным, то спад украинской экономики может продолжиться и в следующем году", - отметила Ахтырко.
При этом она полагает, что внешняя торговля Украины значительно сократится, уменьшится и импорт, и экспорт.
"Однако мы ожидаем, что уменьшение импорта будет более стремительным, чем экспорта. Обвал цен на энергоресурсы, а также снижение спроса на инвестиционные и потребительские товары будет иметь больший эффект на импорт, чем снижение мировых цен на зерно и металлургическую продукцию, которые являются основной украинского экспорта. Не исключено, что счет текущих операций платежного баланса окажется в профиците, что снимет девальвационное давление со стороны фундаментальных факторов", - отметила она.
Давление психологических факторов останется сильным, а факторы, которые будут негативно влиять на валютный рынок, будут возникать постоянно как внутри, а и вне ее.
Поэтому ситуационные колебания курса в течение года будут очень частыми.
"Нет, они (средства МВФ) лишь облегчат ситуацию с выплатой по внешним займам и помогут профинансировать дефицит бюджета. В ближайшее время встанут проблемы, связанные с сокращением доходов значительной части населения. Это может стать большим дестабилизирующим фактором", - подытожила Ахтырко.
По мнению Александр Мартыненко, главы аналитического подразделения группы ICU, справиться с трудностями карантинного режима украинской экономике поможет только внешняя помощь.
"Украина может получить 4,5 млрд долларов в результате соглашения с МВФ для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Скорее всего, этого будет недостаточно для того, чтобы восполнить все потери экономики. Тем не менее, это почти 3% от ВВП страны в 2019 - показатель, вполне сравнимый с размером стимулирующих фискальных пакетов "Большой десятки". Осталось только подписать соглашение с МВФ", - отметил представитель ICU.
Как сообщали Українські Новини, инвестиционные банкиры отмечают, что в ближайшие несколько месяцев предпосылок для дефолта Украины по внешним долгам нет.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что Украине необходимо в текущем году погасить 3,5 млрд долларов внешних долгов в эквиваленте и 5,5 млрд долларов - внутренних.
Президент Владимир Зеленский констатирует, что Международный валютный фонд может увеличить финансирование Украины по новой программе до 8 млрд долларов.
Украина и МВФ ведут переговоры по увеличению кредитования с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Украина ожидает финальное решение о выделении средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение двух недель.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Запрет на пребывания в общественных местах без маски и на перемещение группой более 2 лиц будет действовать с 6 апреля - Шмыгаль
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин Украины повысил прогноз инфляции на 2020г до 11,6%
|Прелести карантина. Почему Шмыгаль может запретить Пасху, но не митинги против Зеленского
|Карантин, рейтинги и олигархи: Поставит ли коронавирус на паузу местные выборы
|Коронавирус: Генассамблея ООН не приняла вариант декларации РФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк не планирует увеличивать портфель ОВГЗ
|ОККО и WOG 3 апреля снизили цены на автогаз
|Потребление электроэнергии во время карантина снизилось на 7,5%
|Снижение розничных цен на топливо 3 апреля продолжается
|Эксперты повысили для Украины прогноз урожая и экспорта зерновых
|Украинцы рассказали, есть ли у них сбережения на период карантина
Это интересно
|Маск запретил сотрудникам SpaceX пользоваться Zoom
|Edge будет уведомлять пользователей о компрометации паролей
|Новый Mitsubishi Pajero научится заряжаться от розетки
|Мошенники продвигали в YouTube фейковую раздачу криптовалют от имени Билла Гейтса
|Представлен Genesis G80 нового поколения
|Honor 30S — мощный смартфон с 5G, продвинутой камерой и ценой от $340
|Honor представила 7-нм чип Kirin 820 5G с массой улучшений по сравнению с Kirin 810