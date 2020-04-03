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Украинцы больше боятся экономических последствий карантина, чем эпидемии
Большинство украинцев опасаются больше экономических последствий от введения карантина, чем эпидемии коронавируса.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии "Оценка успешности власти и реакция общества на события, связанные с эпидемией коронавируса".
"43% респондентов больше опасаются экономических последствий от введения карантина, чем эпидемии коронавируса; 34% больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине; 14% опасаются ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев", - сказано в результатах опроса.
По мнению респондентов, хуже справляются с эпидемией следующие страны: Италия - 47%, Испания - 23%, Украина - 12%, США - 12%.
Лучше всего, по мнению опрошенных, с эпидемией справляются Китай - 46%, Германия - 9%, Беларусь - 7%, Украина - 6%, Южная Корея - 5%.
Отвечая на вопрос о том, какие страны или международные организации могут наиболее эффективно помочь Украине в борьбе с эпидемией коронавируса, 34% украинцев назвали Китай; 11% - Всемирную организацию здравоохранения; 10% - Европейский Союз; 9% - США; 6% - Россию; 35% считают, что ни одна из стран или организаций не сможет этого сделать.
С 27 по 30 марта 2020 года КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.
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