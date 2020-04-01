Сводный платежный баланс Украины в феврале-2020 сведен с профицитом $733 млн

Сводный платежный баланс Украины в феврале 2020 года сведен с профицитом $733 млн, тогда как в феврале 2019 года дефицит составлял $248 млн, такие предварительные данные сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

Согласно им, дефицит текущего счета платежного баланса в феврале 2020 года составил $159 млн, что в 1,6 раз ниже аналогичного показателя годом ранее ($249 млн).

Объем экспорта товаров за февраль увеличился на 1,2% (в январе - на 2,2%) и составил $3,6 млрд. Рост показателя был обусловлен повышением экспорта минеральных продуктов на 14,1% (в январе - на 18%), продукции машиностроения - на 12,1% (29,4%) и продовольственных товаров - на 1,4% (14,3%).

Вместе с тем сократился экспорт черных и цветных металлов на 2% (в январе - на 26,4%) и древесины и изделий из нее - на 7,8% (8%), а также продукции химической промышленности - на 2,5%, тогда как в январе этот показатель вырос на 24,9%.

Импорт товаров в феврале текущего года сократился на 4,7% (в январе - на 1,6%) и составил $4,5 млрд. В том числе, объемы энергетического импорта уменьшились на 11,6% (в январе - на 16,8%), неэнергического - на 3,2% после роста в январе на 2,6%.

Уточняется, что без учета растаможки автомобилей с иностранной регистрацией в начале 2019 года объемы неэнергетического импорта выросли на 3,3% (в январе - на 8,2%), в частности, промышленных товаров - на 33,3% (48,3%), продовольственных товаров – на 15,6% (16%), продукции машиностроения - на 3,9% (15,1%) и продукции химической промышленности - на 0,7% (в январе сократился на 4,2%). Вместе с тем уменьшился импорт черных и цветных металлов на 11% (в январе - на 6,4%).

По данным центробанка, профицит баланса первичных доходов в феврале снизился до $207 млн по сравнению с $408 млн в предыдущем месяце, а профицит баланса вторичных расходов составил $256 млн (в январе - $282). Профицит счета операций с капиталом составил $2 млн, что на $1 млн больше, чем в январе.

Согласно статистике Нацбанка, чистое заимствование от внешнего мира в феврале 2020 года (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) составило $157 млн (в феврале 2019 года - $247 млн).

Приток капитала по финансовому счету (чистые заимствования) за второй месяц года составил $890 млн, тогда как в феврале прошлого года этот показатель был сбалансированным. В частности, чистый приток по операциям частного сектора составил $831 млн (в феврале 2019 года - $38 млн).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в феврале 2020 года составил $314 млн (в феврале 2019 года - $167 млн), из которых 79% были направлены в реальный сектор, а остаток - в банковский.

Чистый отток внешней позиции банковской системы по операциям с портфельными и другими инвестициями в феврале 2020 года был оценен в $192 млн. В частности, сокращение показателя было обусловлено положительным сальдо по статье "валюта и депозиты" ($197 млн), кроме того, были погашены субординированные еврооблигации на $63 млн и одновременно банки продали ценные бумаги нерезидентов на сумму $77 млн.

Чистое уменьшение внешней позиции реального сектора (без учета ПИИ) за второй месяц текущего года составило $579 млн и обуславливалось поступлением средств от размещения еврооблигаций в размере $500 млн, увеличением внешней задолженности на $421 млн и задолженности по долгосрочным кредитам на $149 млн.

По состоянию на 1 марта 2020 года объем международных резервов Украины вырос до $27 млрд (в январе – $26,3 млрд), что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4 месяцев, сообщает НБУ.