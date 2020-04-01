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Новый глава Минфина сосредоточится на налоговой и таможне
22:46 31.03.2020 |
Министр финансов Сергей Марченко заявляет, что эффективная работа налогового и таможенного блоков важна для наполнения бюджета.
Об этом чиновник сказал во время своего представления коллективу Минфина, сообщает прес-служба министерства.
«Эффективная работа налогового и таможенного блоков важна, как никогда. Ключевым критерием оценки этой эффективности будет наполнение бюджета », - сказал новый министр.
Также он отметил, что налоговая политика должна быть рациональной и прагматичной, направленной на защиту и развитие экономики Украины. И для этого нужно думать о новых режимах стимулирования бизнеса.
Марченко также отметил необходимость выполнения государством своих обязательств перед международными партнерами. При этом он считает, что в переговорах прежде важно защищать интересы Украины и ее граждан.
Как сообщал Укринформ, 30 марта Верховная Рада Украины поддержала решение о назначении Сергея Марченко на должность министра финансов. За соответствующее постановление на третьем внеочередном заседании парламента 30 марта проголосовали 256 депутатов.
Марченко в 2016-2018 годах был заместителем министра финансов, в течение 2018-2019 годов занимал должность заместителя главы Администрации Президента. Имеет степень кандидата экономических наук.
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