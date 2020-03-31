Финансовые новости
- |
- 31.03.20
- |
- 20:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ оценивает выплаты по валовому внешнему долгу Украины во II кв.-2020 в $4,4 млрд и в III кв. - в $6,1 млрд
18:00 31.03.2020 |
Согласно ему, выплаты правительства и Нацбанка снизятся до $1,81 млрд с $2,1 млрд, в том числе МВФ - до $0,07 млрд с $0,62 млрд, хотя по еврооблигациям они возрастут до $1,17 млрд с $0,57 млрд в связи с наступлением в мае срока погашения еврооблигаций под гарантии США на $1 млрд.
Нацбанк уточняет, что выплаты нерезидентам по ОВГЗ во втором квартале уменьшатся до 7,54 млрд грн с 12,4 млрд грн в первом квартале, в том числе в счет погашения основной суммы - до 4,61 млрд грн с 6,87 млрд грн.
По данным статистики НБУ, банкам в апреле-июне также предстоит меньше выплатить по внешним долгам, чем в январе-марте - $0,22 млрд против $0,83 млрд соответственно, в том числе по еврооблигациям $0,08 млрд против $0,49 млрд.
Суммарные выплаты по внешнему долгу в других секторах во втором квартале регулятор оценивает в $2,02 млрд по сравнению с $2,46 млрд в первом квартале, в том числе по еврооблигациям в $0,44 млрд против $0,12 млрд.
По данным регулятора, в третьем квартале выплаты по валовому внешнему долгу вновь увеличатся до $6,1 млрд с последующим сокращением их до $4,38 млрд в четвертом квартале.
В частности, выплаты правительства и Нацбанка сначала вырастут в июле-сентябре до $4 млрд с последующим сокращением до $0,52 млрд в октябре-декабре, в том числе МВФ они составят соответственно $0,61 млрд и $0,06 млрд, по еврооблигациям - $1,94 млрд и $0,08 млрд.
Нацбанк уточняет, что выплаты нерезидентам по ОВГЗ в третьем квартале увеличатся до 10,62 млрд грн, в том числе в счет погашения основной суммы - до 5,28 млрд грн. В четвертом квартале они снизятся до 2,64 млрд грн, так как погашение основной суммы будет отсутствовать.
По данным статистики НБУ, банкам в июле-сентябре предстоит выплатить по внешним долгам $0,32 млрд, в октябре-декабре - $0,22 млрд, включая выплаты по еврооблигациям - соответственно $0,15 млрд против $0,08 млрд.
Суммарные выплаты по внешнему долгу в других секторах в третьем квартале Нацбанк оценивает в $1,32 млрд, в четвертом - $2,77 млрд.
По оценкам Нацбанка, в 2021 году выплаты по валовому внешнему долгу сократятся до $13,9 млрд с $20,9 млрд в этом году и составят поквартально $3,75 млрд, $1,68 млрд, $5,62 млрд и $2,87 млрд.
По ОВГЗ нерезидентам предстоит выплатить в следующем году 39,5 млрд грн против 33,2 млрд грн в 2020-м, в том числе поквартально: 13,9 млрд грн, 5,2 млрд грн, 12,7 млрд грн и 7,7 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Жить по-старому: Чем Тарану не угодила реформа питания в ВСУ
|Тройной удар. Зачем Сивохо сделали коллаборантом без портфеля
|За год Украина должна выплатить по долгам почти 300 миллиардов гривень, дефолт по ним невозможен — эксперты
|Рада приняла закон об открытии рынка земли в Украине с 1 июля 2021г
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Объем выполненных стройработ в Украине в феврале сократился на 2,8% - Госстат
|НБУ оценивает выплаты по валовому внешнему долгу Украины во II кв.-2020 в $4,4 млрд и в III кв. - в $6,1 млрд
|Сбережения украинцев в 2019г сократились на 116,2 млрд грн - Госстат
|Рада при принятии антикризисного закона не учла ряд предложений бизнеса
|Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м
|Крупнейшие туроператоры отказываются возвращать деньги клиентам из-за форс-мажора
|Исследование Info Sapiens: у 38% украинцев сократился регулярный доход, 16% его потеряли, 14% остались без работы
Это интересно
|Представлены смартфоны Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Самый огромный оптический датчик и первый в мире 10-кратный оптический зум
|Босс Peugeot объяснил, почему исчезают кабриолеты и купе
|В Лондоне появилась улица, где от каждого фонаря можно зарядить электрокар
|Bugatti начала печатать детали гиперкаров из титана
|В Google Play появятся сотни бесплатных фильмов
|Европейский уборщик космического мусора стал на шаг ближе к реальности
|Теперь аккумуляторы смартфонов Huawei и Honor будут жить дольше. В EMUI появилась новая функция