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Сбережения украинцев в 2019г сократились на 116,2 млрд грн - Госстат
17:55 31.03.2020 |
В 2019 году сбережения украинцев сократились на 116,2 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее данным, доходы населения Украины выросли на 13,9% и составили 3699,3 млрд грн, расходы – также на 13,9%, до 3815,5 млрд грн,
Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, в 2019 году вырос на 6,5% по сравнению с 2018 годом.
Располагаемый доход в расчете на одного человека в минувшем году составил 67528 грн, что на 15,5% больше, чем в 2018 году.
Доходы и расходы населения Украины в 2019 г. (млн грн)
|І кв.
|ІІ кв.
|ІІІ кв.
|ІVкв.
|Год
|Доходы населения - всего
|814768
|907970
|963237
|1013371
|3699346
|Заработная плата
|401945
|440702
|449031
|461659
|1753337
|Прибыль и смешанный доход
|121813
|143321
|217903
|195238
|678275
|Доходы полученные от собственности
|15668
|15816
|24383
|38614
|94481
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|275342
|308131
|271920
|317860
|1173253
|в том числе:
|социальная помощь
|130259
|146140
|139588
|143321
|559308
|другие текущие трансферты
|35678
|43094
|40747
|42445
|161964
|социальные трансферты в натуре
|109405
|118897
|91585
|132094
|451981
|Расходы и сбережения населения – всего
|814768
|907970
|963237
|1013371
|3699346
|Приобретение товаров и услуг
|770930
|828636
|854527
|952109
|3406202
|Доходы от собственности, оплаченные
|9140
|9784
|10420
|9929
|39273
|Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты
|81406
|91450
|96238
|100942
|370036
|в том числе
|текущие налоги на доходы, имущество и др.
|64329
|73288
|76870
|81280
|295767
|Взносы на социальное страхование
|916
|884
|992
|1050
|3842
|другие текущие трансферты
|16161
|17278
|18376
|18612
|70427
|Накопление нефинансовых активов
|-10159
|-11666
|9069
|-8392
|-21148
|Прирост финансовых активов
|-36549
|-10234
|-7017
|-41217
|-95017
|Из них:
|прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах
|-9675
|28621
|1660
|46846
|67452
|сбережения в иностранной валюте
|6901
|12653
|16611
|17001
|53166
|займы, полученные за исключением погашенных
|7534
|2850
|6117
|7834
|24335
|Расходы
|614817
|687839
|764994
|770406
|2838056
|Наличный доход
|-46708
|-21900
|2052
|-49609
|-116165
|Сбережения
|14598
|16345
|18190
|18331
|67528
Данные: Госстат
Структура доходов населения Украины в 2019 г
|2018, %
|2019, %
|Заработная плата
|47,1
|47.4
|Прибыль и смешанный доход
|17,6
|18,3
|Доходы от собственности, полученные
|2,8
|2,6
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|32,5
|31,7
Данные: Госстат
Структура расходов и сбережений населения Украины в 2019 г
|2018, %
|2019, %
|Приобретение товаров и услуг
|88,8
|92,1
|Доходы от собственности, оплаченные
|0,9
|1,1
|Прирост сбережений
|1,0
|-3,2
|Текущие налоги и доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты
|9,3
|10,0
Данные: Госстат
Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС.
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