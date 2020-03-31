Сбережения украинцев в 2019г сократились на 116,2 млрд грн - Госстат

В 2019 году сбережения украинцев сократились на 116,2 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее данным, доходы населения Украины выросли на 13,9% и составили 3699,3 млрд грн, расходы – также на 13,9%, до 3815,5 млрд грн,

Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, в 2019 году вырос на 6,5% по сравнению с 2018 годом.

Располагаемый доход в расчете на одного человека в минувшем году составил 67528 грн, что на 15,5% больше, чем в 2018 году.



Доходы и расходы населения Украины в 2019 г. (млн грн)

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІVкв. Год Доходы населения - всего 814768 907970 963237 1013371 3699346 Заработная плата 401945 440702 449031 461659 1753337 Прибыль и смешанный доход 121813 143321 217903 195238 678275 Доходы полученные от собственности 15668 15816 24383 38614 94481 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 275342 308131 271920 317860 1173253 в том числе: социальная помощь 130259 146140 139588 143321 559308 другие текущие трансферты 35678 43094 40747 42445 161964 социальные трансферты в натуре 109405 118897 91585 132094 451981 Расходы и сбережения населения – всего 814768 907970 963237 1013371 3699346 Приобретение товаров и услуг 770930 828636 854527 952109 3406202 Доходы от собственности, оплаченные 9140 9784 10420 9929 39273 Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты 81406 91450 96238 100942 370036 в том числе текущие налоги на доходы, имущество и др. 64329 73288 76870 81280 295767 Взносы на социальное страхование 916 884 992 1050 3842 другие текущие трансферты 16161 17278 18376 18612 70427 Накопление нефинансовых активов -10159 -11666 9069 -8392 -21148 Прирост финансовых активов -36549 -10234 -7017 -41217 -95017 Из них: прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах -9675 28621 1660 46846 67452 сбережения в иностранной валюте 6901 12653 16611 17001 53166 займы, полученные за исключением погашенных 7534 2850 6117 7834 24335 Расходы 614817 687839 764994 770406 2838056 Наличный доход -46708 -21900 2052 -49609 -116165 Сбережения 14598 16345 18190 18331 67528

Данные: Госстат



Структура доходов населения Украины в 2019 г

2018, % 2019, % Заработная плата 47,1 47.4 Прибыль и смешанный доход 17,6 18,3 Доходы от собственности, полученные 2,8 2,6 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 32,5 31,7

Данные: Госстат



Структура расходов и сбережений населения Украины в 2019 г

2018, % 2019, % Приобретение товаров и услуг 88,8 92,1 Доходы от собственности, оплаченные 0,9 1,1 Прирост сбережений 1,0 -3,2 Текущие налоги и доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты 9,3 10,0

Данные: Госстат

Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС.