Рада при принятии антикризисного закона не учла ряд предложений бизнеса

Верховная Рада при принятии очередного антикризисного закона №3275, направленного на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с борьбой с коронавирусной болезнью (COVID-2019), не учла ряд предложений от бизнеса, о чем сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Самое главное, что волнует компании на данный момент - сохранение штрафов за нарушение сроков декларирования и уплаты налогов, а именно НДС, акцизного налога, рентной платы, а также штрафов за нарушение порядка учета производства, хранения и транспортировки горючего и этилового спирта, о чем бизнес-сообщество уже неоднократно отмечало.

Неучтенными являются вопросы запрета любых проверок или информационных запросов со стороны налоговой службы как минимум до конца действия карантина (пока остаются фактические внеплановые проверки); выполнения решения суда о регистрации налоговых накладных; своевременного возмещения НДС; отмены налогообложения доходов от банковских депозитов как физических, так и юридических лиц.

Также депутаты в новом законе не отразили такие предложения, как снижение налогов на фонд оплаты труда, что позволило бы работодателям воздержаться от сокращения персонала; введение выплаты пособия по временной потере трудоспособности за счет средств Фонда социального страхования уже с первого дня болезни; исключение из объекта обложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором страховых взносов по договорам добровольного медицинского страхования здоровья работников.

Осталось нереализованным и предложение внедрить прозрачный механизм регулирования цен на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары (законом предусмотрено регулирование, и сегодня механизм такого регулирования отсутствует).

В то же время, бизнес считает несправедливым сокращение льготного периода освобождения от платы за землю и налога на недвижимое имущество (было уменьшено с 30 апреля по 31 марта).

Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация призывает Верховную Раду обратить внимание на подробный перечень предложений при подготовке очередного проекта закона, чтобы поддержать бизнес.

«К сожалению, сегодня неучтенных норм все же остается больше. И в этом контексте чрезвычайно важна именно оперативная работа. Ведь с каждым днем бизнесу становится все труднее работать. Поэтому очень надеюсь, что нам удастся найти консенсус и по остальным предложениям, ведь кризисная ситуация действительно требует больше решений», - цитирует исполнительного директора ЕБА Анну Деревянко пресс-служба ассоциации.

Вместе с тем в законе есть важные для бизнеса меры, которые Европейская Бизнес Ассоциация предлагала учесть.

Во-первых, приостановлено течение всех процессуальных сроков по обжалованию решений контролирующих органов как в административном, так и в судебном порядке. Во-вторых, отсрочено применение штрафов за несвоевременное погашение векселей по авиационному топливу. В-третьих, запрещено повышение процентной ставки по кредитным договорам. В-четвертых, перенесен срок представления финансовой отчетности. В-пятых, предоставлено право органам местного самоуправления в 2020 году вносить изменения по уменьшению ставок местных налогов и/или сборов и уменьшению ставок единого налога.

Как сообщал УНИАН, 30 марта на внеочередном заседании Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)».

"В период осуществления в Украине мероприятий по предотвращению возникновения, распространения эпидемий, пандемий, в частности, коронавирусной болезни (COVID-19) запрещается повышение процентной ставки по кредитному договору", - сказано в тексте документа о внесении изменений в закон о банках и банковской деятельности.

Также данный закон предполагает продление до 30 июня запрета на проведение органами государственного надзора плановых проверок в сфере хозяйственной деятельности, кроме государственного надзора (контроля).

Также документ предусматривает временно, на период до 31 мая, освобождение от штрафных санкций за несвоевременную уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, а также за неполную его уплату или за несвоевременное предоставление отчетности в налоговые органы.

"В течение периодов с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2020 года плательщикам единого взноса не начисляется пеня, а начисленная пеня за эти периоды подлежит списанию", - отмечается в тексте документа.

Также в законе предусмотрено установление моратория на проведение документальных проверок правильности начисления и уплаты единого соцвзноса на период с 18 марта по 31 мая 2020 года, а также на период до 31 мая включительно приостановка сроков рассмотрения жалоб налогоплательщиков единого взноса.