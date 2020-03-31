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Крупнейшие туроператоры отказываются возвращать деньги клиентам из-за форс-мажора
17:35 31.03.2020 |
Туристам, путешествия которых пришлись на карантин, не удастся отменить тур и вернуть деньги. В лучшем случае - путешествие в будущем, но с доплатой.
Туроператоры изменили правила отмены туров и выплаты компенсаций за аннулированные туры. С прошлой недели они фактически не возвращают деньги желающим отказаться от ранее купленных путевок на ближайшие месяцы.
Крупнейшие туроператоры страны: Join UP!, PEGAS Touristik, Coral Travel и TEZ TOUR сообщают, что карантин признано форс-мажором, во время которого они имеют право не возвращать деньги за туры.
В качестве альтернативы, которая позволит не потерять потраченные средства, предлагают перебронирование тура. Оплаченные деньги за отмененный тур компании обещают зачислить для приобретения любого другого путешествия от этого же туроператора.
Сейчас, согласно запрету Кабмина покидать Украину, отменены все туры, которые приходятся на время карантина (с 17.03.2020 по 23.04.2020).
Но туристам, желающим вернуть деньги за путешествия, которые должны состояться после 23 апреля, этого также не удастся сделать. Два турагента на условиях анонимности рассказали LIGA.net, что клиенты массово хотят отменить туры, которые приходятся на май-июль. Но компании никому не возвращают деньги, а уговаривают туристов перенести на более поздние даты
Например, Coral Travel обратилась с просьбой к туристам, которые заказали и проплатили тур, не настаивать на аннуляции путешествия с возвращением уплаченных средств.
Форс-мажор не распространяется на даты за пределами официального карантина, но туркомпании воспользовались нюансом расчета штрафных санкций. Туроператоры изменили правила расчета суммы денег при отмене тура по инициативе туриста. Компании могут не вернуть туристу сумму, равную фактически понесенным расходам (ФПР).
Собеседники LIGA.net рассказывают, что сумма ФПР может составлять до 100% стоимости тура независимо от даты предстоящей поездки. То есть деньги могут не вернуть вообще. "Coral Travel, согласно Закону о туризме, всегда заранее рассчитывается в полном объеме со всеми поставщиками турпродукта", - говорится в сообщении компании.
Турагент объясняет, что главное неудобство для клиентов в том, что расчет размера ФПР осуществляется в индивидуальном порядке после аннуляции тура. Турист, отменяя путешествие, не знает размер возможной компенсации от туроператора.
КАК БЫЛО РАНЬШЕ. При отказе от поездки клиентам возвращалась полная или частичная стоимость путевки в зависимости от того, сколько времени осталось до даты поездки. Например, Coral Travel за отказ за 30 дней до дня вылета возвращал сумму с минимальным штрафом 30 евро, от 15 до 29 дней - штраф 10%, от 8 до 14 дней - 20%, от 5 до 7 дней - 40%, от 2 до 4 дней - 80%.
Большинство туроператоров предлагают переносить поездки на более поздний период - до 31 октября 2020 года. Однако в компании PEGAS Touristik предлагают своим клиентам перенести сроки путешествий на другие даты в срок до 31.12.2021 года.
Государственное агентство развития туризма поддержало туроператоров.
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"В связи с глобальным распространением коронавирусной инфекции Государственное агентство развития туризма рекомендует гражданам Украины обратиться к туроператорам с просьбой перебронировать поездки, запланированные на период действия карантина", - говорится в письме, которое агентство разослало туристическим компаниям.
Отдельно агентство рекомендует остановить продажу новых туров с датой начала путешествия раньше чем 23 апреля 2020. И предупреждает, что срок запрета могут продолжить в соответствии с эпидемиологической ситуацией в мире.
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