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Исследование Info Sapiens: у 38% украинцев сократился регулярный доход, 16% его потеряли, 14% остались без работы
60% работающих украинцев говорят о финансовых потерях, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Info Sapiens.
В частности, 38% взрослых украинцев отметили сокращение регулярного дохода семьи во время карантина, 16% - полную потерю дохода, 14% потеряли работу, 10% говорят о финансовых убытках (например, из-за сдачи билетов).
74% из тех, кто до карантина работал или учился, продолжают это делать очно или дистанционно. Среди работавших до карантина, только 46% получат заработок за март в полном объеме, 34% - в меньшем объеме, чем ожидалось до карантина, 10% потеряли работу из-за карантина.
Среди тех, кто получит зарплату полностью, больше работающих в госсекторе (61%), чем в частном (40%). Такая разница соответствует и разнице в занятости во время карантина: 55% работающих в госсекторе продолжают посещать место работы, тогда как в частном секторе таких 41%.
Среди тех, кто потерял работу или часть дохода вследствие карантина, 45% утверждают, что им хватит денег только на март или уже не хватает, 34% - на март и апрель и только 16% - что на три и более месяцев.
В этой ситуации 77% украинцев пытаться экономить и только 12% - тратят больше (например, на запасы или крупные покупки), так как считают, что товары обесценятся или исчезнут из магазинов.
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