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Кабмин может ослабить карантин для бизнеса и населения
Правительство рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории Украины.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов.
«Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать. Украина также не такая богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», - подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, рассматривается несколько сценариев. В частности, карантин может быть кратковременным, но более жестким. Ограничительные меры также могут быть долгосрочными с введением отдельных санитарных норм, таких как масочный режим.
Шмыгаль также отметил, что поддержка украинцев, оставшихся без заработка - одна из первых задач власти. В то же время, после Пасхальных праздников, учитывая динамику распространения заболевания, поднимется вопрос о дальнейших экономических шагах Кабмина.
Премьер отметил, что украинская экономика может упасть на 4,8% по итогам года из-за пандемии коронавируса и экономическиго кризиса. Хотя прогнозировался рост ВВП на 3,7%.
Напомним, 25 марта Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины на 30 дней и продлил срок действия карантина до 24 апреля из-за распространения коронавируса.
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