Международные инвесторы призывают Украину договориться с МВФ о новой программе

Американско-украинский деловой совет (USUBC) обратился к руководству Украины с призывом приложить усилия для получения новой программы МВФ, продолжать масштабные реформы и ни при каких обстоятельствах не допустить дефолта.

Об этом говорится в заявлении USUBC, текст которого имеет Укринформ.

"Правительство Украины быстрым и решительным способом должен достичь нового соглашения с МВФ по программе расширенного финансирования (EFF), чтобы укрепить свое экономическое положение в ходе нынешнего беспрецедентного кризиса и позволить Украине в дальнейшем обеспечивать полную платежеспособность за свой суверенный долг", - отмечается в заявлении.

При этом подчеркивается, что за последние несколько лет сотрудничества с МВФ Украина "осуществила значительное количество конкретных шагов для повышения доверия инвесторов частного сектора и бизнеса" и сделала немало, чтобы доказать, что является надежным и стабильным партнером. Банковская и денежно-кредитная система Украины стабилизировалась и демонстрировала рост. Наблюдалось укрепление гривни, и возможность частных компаний занимать деньги при пониженных процентных ставках.

Поэтому любое другое развитие событий, чем продолжение сотрудничества с МВФ, "вызвало бы последовательность негативных долгосрочных последствий для инвесторов", отметили в USUBC. Кроме того, отсутствие соглашения с МВФ ослабило бы уверенность бизнеса относительно работы в Украине, а также повлияло бы на поддержку международного сообщества.

"Любые обсуждения дефолта не должны рассматриваться ни при каких обстоятельствах", - подчеркнули в Американско-украинском деловом совете.

При этом, в USUBC добавили, что с удовольствием восприняли последнее заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о "настоящем прогрессе" в переговорах с украинской властью относительно новой программы.

"Руководству Украины, Президенту Зеленскому, его администрации, Премьер-министру, Кабинету министров и Верховной Раде необходимо продолжать путь стабильности и масштабных реформ даже в условиях вызовов COVID-19", - отметили в USUBC.

Накануне Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду принять на внеочередном заседании 30 марта два закона, необходимых для получения помощи от международных финансовых партнеров.