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Международные инвесторы призывают Украину договориться с МВФ о новой программе
23:38 30.03.2020 |
Американско-украинский деловой совет (USUBC) обратился к руководству Украины с призывом приложить усилия для получения новой программы МВФ, продолжать масштабные реформы и ни при каких обстоятельствах не допустить дефолта.
Об этом говорится в заявлении USUBC, текст которого имеет Укринформ.
"Правительство Украины быстрым и решительным способом должен достичь нового соглашения с МВФ по программе расширенного финансирования (EFF), чтобы укрепить свое экономическое положение в ходе нынешнего беспрецедентного кризиса и позволить Украине в дальнейшем обеспечивать полную платежеспособность за свой суверенный долг", - отмечается в заявлении.
При этом подчеркивается, что за последние несколько лет сотрудничества с МВФ Украина "осуществила значительное количество конкретных шагов для повышения доверия инвесторов частного сектора и бизнеса" и сделала немало, чтобы доказать, что является надежным и стабильным партнером. Банковская и денежно-кредитная система Украины стабилизировалась и демонстрировала рост. Наблюдалось укрепление гривни, и возможность частных компаний занимать деньги при пониженных процентных ставках.
Поэтому любое другое развитие событий, чем продолжение сотрудничества с МВФ, "вызвало бы последовательность негативных долгосрочных последствий для инвесторов", отметили в USUBC. Кроме того, отсутствие соглашения с МВФ ослабило бы уверенность бизнеса относительно работы в Украине, а также повлияло бы на поддержку международного сообщества.
"Любые обсуждения дефолта не должны рассматриваться ни при каких обстоятельствах", - подчеркнули в Американско-украинском деловом совете.
При этом, в USUBC добавили, что с удовольствием восприняли последнее заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о "настоящем прогрессе" в переговорах с украинской властью относительно новой программы.
"Руководству Украины, Президенту Зеленскому, его администрации, Премьер-министру, Кабинету министров и Верховной Раде необходимо продолжать путь стабильности и масштабных реформ даже в условиях вызовов COVID-19", - отметили в USUBC.
Накануне Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду принять на внеочередном заседании 30 марта два закона, необходимых для получения помощи от международных финансовых партнеров.
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