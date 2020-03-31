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Рада повысила лимиты для «упрощенцев» в 3 раза
Верховная Рада вместе с голосованием за закон о социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019) повысила объем дохода предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.
Как передает БизнесЦензор, соответствующую норму содержит законопроект №3275, за принятие которого сегодня в целом проголосовали 312 народных депутатов.
В частности, объем дохода предпринимателей для первой группы "упрощенки" повышен с 300 тысяч до 1 миллиона гривен в год, для второй группы - с 1,5 млн грн до 5 млн грн, для третьей - с 5 млн грн до 7 млн грн.
Закон вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщалось, такое же повышение лимитов для ФЛП предусмотрено принятым Верховной Радой во втором чтении еще в январе законопроектом №1210. Однако он до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским.
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