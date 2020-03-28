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Рейтинг экономической свободы: Украина поднялась на 13 позиций, но осталась последней в Европе
По итогам 2019 года Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге экономической свободы и заняла 134 место из 180.
Об этом свидетельствуют данные Индекса экономической свободы, который составила Heritage Foundation.
Отмечается, что Украина входит в категорию стран "преимущественно несвободные" и занимает последнее 45 место в европейском регионе.
Общий балл Украины - 54,9 - значительно ниже средних региональных и мировых показателей.
Соседи Украины по рейтингу - Бенин (133 место) и Пакистан (135 место).
Украина низкие баллы получила по показателям финансовая и инвестиционная свобода (30 и 35 баллов из 100 соответственно), самые высокие - в показателях "фискальное здоровье" (83,9) и налоговое бремя.
"Нормативная база Украины теоретически защищает имущественные интересы, но обеспечение права собственности судебной системой не надежное.
Судебная власть склонна к политическому давлению и коррупции. Коррупция остается серьезной проблемой - сейчас мало политической воли для борьбы с ней, несмотря на сильное давление со стороны гражданского общества", - говорится в сообщении.
Также среди факторов, которые тормозят прогресс Украины в рейтинге, назвали, в частности, устаревший Трудовой кодекс и большое количество неработающих кредитов.
Среди положительных начинаний выделили возвращения уголовной ответственности за незаконное обогащение и земельную реформу.
Польша в рейтинге на 46 месте, РФ - на 94, Молдова - на 87, Беларусь - на 88.
Рейтинг возглавляет Сингапур, также в топ-5 - Гонконг, Новая Зеландия, Австралия, Швейцария и Ирландия.
Отметим, что Индекс экономической свободы рассчитывается по 12 показателям, разбитым на четыре категории: эффективность права, регуляторная эффективность, деятельность власти и открытость рынков.
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