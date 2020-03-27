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Глава МВФ допустила увеличение кредита для Украины после принятия закона о банках и земельной реформы
08:20 27.03.2020 |
Управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что Украина может рассчитывать на увеличение объема кредитования в случае принятия законопроектов о земельной реформе и урегулирования банковских проблем.
Об этом со ссылкой на пресс-службу МВФ сообщает БизнесЦензор.
Георгиева также заявила, что в переговорах с украинскими властями на прошлой неделе представители МВФ достигли хорошего прогресса.
"На прошлой неделе был достигнут очень хороший прогресс в обсуждениях с украинскими властями нового механизма расширенного финансирования (EFF). Принятие законодательства, направленного на совершенствование системы урегулирования банковских проблем и земельной реформы, позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее", - сказала Георгиева.
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Как отметил Чурій, Украина уже приняла несколько важных законов. "Осталось принять один закон", - сказал он. По его словам, речь идет о законе, который не дает возможности возвращения бывшим владельцам банков. Кроме того, там идет речь о компенсации.
Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, в ходе которого обсудил увеличение помощи для Украины.
По данным СМИ, речь идет об увеличении кредитования Украины Международным валютным фондом с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Финансирование может быть предоставлено по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI).
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Для соглашения с Международным валютным фондом о новой программе макрофинансовой помощи на 5,5 миллиардов долларов осталось выполнить два prior actiions: принятие закона про рынок земли и проект закона 2571 о экс-владельцах обанкротившихся банков.
Обе программы могут быть одобрены МВФ одновременно по ускоренной процедуре при условии принятия закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков бывшим собственникам.
Напомним, сейчас на рассмотрении судов находится ряд исков Игоря Коломойского и связанных с ним структур и лиц о признаниии противоправными решений органов власти о национализации "Приватбанка".
Кабмин еще 12 декабря 2019 зарегистрировал в Раде законопроект №2571, который, в частности, предлагает установить за Верховным судом рассмотрение дел о выводе банка с рынка, возможной докапитализации государством и возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным.
В свою очередь заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"), работавший ранее на телеканале "1+1" Игоря Коломойского, заявил, что комитет не будет рассматривать правительственный законопроект, запрещающий возвращать бывшим владельцам признанные неплатежеспособными банки по решению судов, а намерен работать с альтернативным законопроектом.
Кабмин внес в Раду новый законопроект о запрете возвращения "Приватбанка" Коломойскому. Близкие к Коломойскому нардепы зарегистрировали свои законопроекты о банках.
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