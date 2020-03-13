Министр финансов рассказал о двух оставшихся требованиях МВФ

Для соглашения с Международным валютным фондом о новой программе макрофинансовой помощи на 5,5 миллиардов долларов осталось выполнить два prior actiions: принятие закона про рынок земли и проект закона 2571 о экс-владельцах обанкротившихся банков.

Об этом заявил министр финансов Игорь Уманский, сообщает НВ.Бизнес.

"Ситуация по рынку земли уже есть на повестке дня, все видят, что там с четырех тысяч поправок, осталось семьсот с чем-то, и есть ожидания в Верховной Раде, что в ближайшую неделю есть возможность закрыть этот вопрос", - сказал он. - Есть проблемный вопрос, последнего prior action - это закон о банках, который делает невозможным нанесение вреда публичным финансам от бывших собственников банков, которые в своем время были выведены Национальным банком.

Слышал, что этот закон направлен против одного человека (Коломойского - ред.), на самом деле, это определенная манипуляция, потому что мы понимаем, что когда с рынка было выведено более ста банков, то это общая норма, которая касается всей системы и не только по тем решениям, которые были в прошлом", - объясняет Уманский.

По словам Уманского, сейчас основным переговорщиком по доработке окончательной версии проекта закона 2571 является министр юстиции Украины Денис Малюська.

"По его ожиданиями, максимум за неделю они выйдут на окончательную редакцию текста этого законопроекта.

Каким он будет, проанализируем, когда он будет согласован со стороны Украины и МВФ, - сказал министр. - Задание группы юристов под руководством министра юстиции очень простое, они должны найти максимально конструктивную формулу этого текста.

Для меня важно, чтобы этот текст был уже через неделю у руководства страны, после чего мы сможет уже двигаться дальше с этим текстом. Нужно поставить точку на этом этапе в этом вопросе с МВФ", - резюмирует министр.