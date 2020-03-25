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Безработица в Украине увеличилась почти на 9%
23:25 24.03.2020 |
Уровень безработицы в Украине за октябрь-декабрь 2019 года увеличился до 8,7% с 7,3%, зарегистрированных в третьем квартале 2019 года, что в абсолютных цифрах составляет 1,6 миллиона человек.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Согласно сообщению, количество занятого населения 15-70 лет в четвертом квартале 2019 года составило 16,5 миллиона человек.
Уровень занятости населения в возрасте в возрасте 15-70 лет составил 57,7%.
В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщал УНИАН, Международная организация труда прогнозирует, что экономический и трудовой кризис, вызванный пандемией COVID-19, может увеличить глобальную безработицу почти на 25 миллионов человек.
Основываясь на различных сценариях влияния коронавируса на рост мирового ВВП, оценки МОТ указывают на рост глобальной безработицы от 5,3 миллиона до 24,7 миллиона человек от базового уровня в 188 миллионов в 2019 году.
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