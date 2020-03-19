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Госгеонедра не будут переносить онлайн-аукционы по продаже разрешений
20:32 18.03.2020 |
Аукционы по продаже специальных разрешений на 12 участков, объявленные на открытой площадке Prozorro.Продажи, состоятся 16 апреля, как и планировалось.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы геологии и недр.
"Аукционы по двенадцати участках, выставленных на открытой площадке Prozorro.Продажи, состоятся 16 апреля, как и было запланировано. Ограничительные карантинные меры, введенные в связи с распространением вируса Covid-19, не повлияют на график проведения публичных торгов, которые происходят в режиме онлайн", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что онлайн-формат публичных торгов позволяет соблюдать утвержденный график.
"В середине апреля потенциальные инвесторы будут соревноваться за получение лицензий по первым двенадцати участкам, а уже в конце марта мы планируем разместить на площадке Prozorro.Продажи новые объекты", - сказал председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах.
На ближайшие аукционы выставили спецразрешения на геологическое изучение и добычу с минеральными, лечебными, столовыми, подземными водами, песчаниками, песком, известняком, глиной, молибденовыми рудами. Заявки на участие в торгах уже подали 44 инвестора, в Госгеонедра продолжают поступать заявки от желающих бороться за лицензию.
Впервые на аукцион выставили участки, номинированные недропользователями по собственной инициативе, добавили в ведомстве.
Общая начальная стоимость всех 12 участков составляет 7,94 млн грн.
Как сообщал Укринформ, в 2019 году Госгеонедра предоставили 124 специальных разрешения на пользование недрами, из них 35 было продано на электронных торгах. Размер поступлений в бюджеты в результате продажи разрешений на электронных аукционах составил 503,9 млн грн. Общая запланированная сумма поступлений на 2020 год - 750 млн грн.
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